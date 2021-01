Lendemain de la fête – Une centaine de voyageurs bloqués à Antsirabe

Le lendemain de fête a été mouvementé pour les passagers qui doivent rentrer dans la capitale. L’augmentation du nombre de voyageurs implique l’insuffisance de véhicules en partance des gares routières.

Après la période des fêtes de nombreux voyageurs sont restés bloqués au niveau des gares routières durant le week-end et même jusqu’à hier. C’est le cas à la gare routière de Vatofotsy Antsirabe où une centaine de personnes , dont la plupart des vacanciers, ont dû passer la nuit entière à attendre les taxi-brousses qui devaient les transporter. Des longues files d’attente ont été observées devant les guichets de la gare routière, attendant le départ de chaque véhicule. « C’est depuis le début de la nuit du dimanche qu’une centaine de personnes ont attendu l’arrivée des taxi-brousses venant de Tana. La plupart ont dû dormir dans la gare », raconte Tantely Razafimisita, président du comité de gestion de la gare routière de Vatofotsy Antsirabe. Jusqu’ à hier, seulement quatre vingt taxi-brousses ont effectué leur départ auprès de cette gare. « Les taxi-brousses sont en sous-nombres depuis le week-end alors que les files d’attente s’allongent. Vers une heure du matin, les transporteurs présents ont commencé à embarquer les passagers mais cela n’a pas changé grand chose », enchaîne le responsable. Des taxi-be sont venus en renfort pour transporter les passagers. « Toutes les voitures qui ont une autorisation et une licence d’exploi­tation ont été appelées à la rescousse le week-end dernier et même jusqu’à ce jour (ndlr : hier) », explique le président du comité. D’après les explications, quarante véhicules ont été appelés par les responsables pour combler l’insuffisance de transporteurs depuis la capitale.

Renfort

De la gare routière du Fasan’ny Karana, les véhicules de la gare pour rejoindre Antsirabe partaient pour la plupart vides. « Nous essayons de donner des billets de sortie aux véhicules dès que le nombre atteint cinq voyageurs, afin de pallier aux problèmes de transport à Antsirabe », explique un responsable du transport régional de la gare routière Fasan’ ny karana. Depuis hier matin, près d’une centaine de véhicules sont partis de la gare. Mis à part la région Vakinankaratra, des organisations ont été mises en place lors de la réunion de l’Agence des Transports Terrestres ( ATT) avec les transporteurs vers la fin de l’année 2020. Cette réunion a mis en place le service de permanence pour assurer la continuité des services de transport durant et après la période des fêtes. Il est à remarquer que quatre axes sont principalement concernés par les insuffisances de véhicules après les fêtes. Ceci est évidemment dû à l’augmentation du nombre de vacanciers pour les fêtes de fin d’année. Il s’agit, entre autres, de l’axe Antsirabe qui a enregistré près de seize milles passagers. Pour l’axe de la RN4, l’ATT répertorie près de dix mille cent vacanciers.