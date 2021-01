Épidémie de coronavirus – Le DAF d’un ministère meurt d’une suspicion de Covid-19

Le directeur Administratif et financier (DAF) du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, Jean Paul, succombe suite à une suspicion de Covid-19, dans un hôpital de la capitale, hier matin. « Il a été testé positif à Covid-19, lors de son admission, le 31 décembre. Le résultat de son scanner a montré qu’il a fait un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique. Cet AVC a aggravé sa maladie. Donc, on ne sait pas si c’est la Covid-19 ou l’AVC, qui l’a emporté », affirme un médecin qui l’a pris en charge. Ses collaborateurs au ministre de la Population de la protection sociale et de la promotion de la femme, ont évoqué une suspicion de Covid-19. « Il s’agit d’un soupçon, rien n’est confirmé », rapporte notre source.

En tout cas, les mesures sanitaires ont été appliquées. Le bâtiment du ministère de la Population à Ambohijatovo a été désinfecté. Une source auprès de ce ministère indique que le défunt, originaire de Fenoarivo Atsinanana, a été inhumé dans une fosse, au cimetière d’Anjanahary, hier, au soir. Les personnes qui succombent au coronavirus doivent être enterrées le jour même de sa mort pour éviter les risques de propagation du virus. Les professionnels de santé appellent au respect des mesures barrières.