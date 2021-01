Cyclone – Danilo continue sa trajectoire vers l’Ouest

La tempête tropicale Danilo poursuit sa trajectoire et gagne en force dans l’océan Indien. Se positionnant à 2 800 km de la côte d’Antalaha. Elle n’impactera pas le temps dans la Grande île jusqu’à la fin de cette semaine. L’évolution de la tempête tropicale est pourtant surveillée par les responsables pour cette semaine. Mais elle serait attendue pour la semaine prochaine, selon un prévisionniste de la météo. Le temps dans la Grande île sera généralement sec cette semaine. Tandis que les températures maximales diminueront progressivement dans le Sud du pays. Une légère hausse sera observée dans les hautes terres. Des averses isolées localement orageuses avec un coup de vent local seront observées dans les régions Bongolava, Diana et Melaky, Itasy, Menabe et Atsimo Andrefana. Pour demain, les pluies arroseront temporairement la région de Boeny. On s’attend à un temps sec dans les autres régions. Jeudi, des averses orageuses seront au rendezvous dans l’Ouest, Boeny, Melaky, Menabe, Atsimo Andrefana, Androy et Anosy. Des averses dans la région Analamanga.