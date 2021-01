Ankaditapaka – Pas d’effraction lors d’un double homicide

Les investigations de la brigade criminelle (BC) battent leur plein suite à la découverte de deux corps sans vie dans un appartement au deuxième étage d’un immeuble sis à Ankaditapaka Nord, la semaine passée. À ce stade, tous les renseignements et indices recueillis, donnent du grain à moudre aux fins limiers, selon les explications reçues auprès de la direction de la police judiciaire. « L’équipe continue toujours d’en glaner d’autres sur le terrain », a-t-on appris de source policière.

« Ce qui intrigue dans les constatations faites, c’est qu’il n’y a eu aucune effraction. L’enquête est donc entre crime passionnel et crime crapuleux », poursuit-elle. À en croire certaines informa­tions filtrées au compte gouttes après l’autopsie, chacune de défuntes portait des traces de coups d’objet acéré à la gorge. Les corps ont déjà été remis à la famille.

L’une des victimes était directrice d’agence d’une banque située à Tanjombato. L’autre était sa cousine. Elles vivaient ensemble. La banquière était injoignable et absente au travail depuis samedi 26 décembre. Trois jours plus tard, soit mardi 29 décembre, ses collaborateurs sont venus la chercher à son domicile. Or, sa cousine et elle étaient déjà mortes.