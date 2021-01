Affaissement d’un point – Le ravitaillement des vivres vers le Sud bloqué

Les habitants du district d’Amboasary Atsimo, d’Ambovombe, entre autres, sont inquiets, face à l’effondrement du pont de Manambaro, sur la nationale 13, entre Taolagnaro et Amboasary Atsimo. Le ravitaillement des vivres, en partance de Taolagnaro, pourrait être bloqué. « Une déviation a été créée. Mais elle n’est accessible qu’aux véhicules avec un poids inférieur à 10 tonnes. Certains véhicules qui transportent les vivres ont un tonnage supérieur à 10 », indique une source. Harifidy Haja Rahaingoson, directeur de la Communication auprès du MATP, affirme que des véhicules qui transportent des vivres ont été autorisés à traverser, depuis hier. Mais à Amboasary Atsimo ou à Ambovombe, l’arrivée de ces véhicules se fait attendre. Cette perturbation de l’acheminement des vivres et d’autres marchandises risque de perdurer. Les travaux de réhabilitation du pont au PK 471+800 qui s’est affaissé, dimanche, n’ont pas encore commencé. Ils sont en étude. « La réhabilitation de ce pont fait partie du projet de réfection de la nationale 13, financé par la Banque européenne d’investissement (BEI). En attendant la mise en œuvre de ce projet, un pont provisoire y sera installé. Les techniciens verront quel type de pont sera le plus adéquat », rajoute Harifidy Haja Rahaingoson.

La circulation sur l’ancien pont a été déjà interdite aux véhicules avec un poids au dessus de 10 tonnes. Mais les textes n’ont pas été respectés. Un poids lourds avec une charge de 30 tonnes a affaissé ce pont, ce week end.

Avec la déviation, les véhicules légers et des véhicules de transport en commun, peuvent circuler sans problèmes. Des techniciens du ministère de l’Aménagement du territoire et des travaux publics ont créé cette déviation à quelques mètres de l’ancien pont Bailey.