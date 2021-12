Vaccination anti covid-19 – Seize mille doses injectées en trois mois

Plus de trois cents personnes par jour se précipitent pour se faire vacciner de la dose unique Jansen à Mahajanga. Le site de vaccination de Mahabibo est envahi.

Le nombre des personnes immunisées contre le coronavirus atteint seize mille à Mahajanga, depuis le 24 aout, début de la période de vaccination. Pourtant, au début, les habitants ont affiché une certaine réticence à l’injection. Mais depuis que l’épidémie de grippe est venue s’ajouter à la pandémie, le site de vaccination de Mahabibo est envahi ces derniers jours.

La région Boeny a reçu cinq mille doses au début du lancement de ce vaccin, mais aujourd’hui, les demandes ne cessent d’augmenter. « Jusqu’à hier, seize mille doses ont été injectées », explique le médecin responsable. De plus, une équipe mobile se déplace dans les sociétés privées qui le demandent, dans le cadre de la stratégie avancée. Les personnes qui ont la fièvre et sont enrhumées, ainsi que les femmes enceintes ne sont pas autorisées à se faire vacciner.

En outre, 86% des personnes qui ont reçu la première dose de Covishield, ont réalisé leur dose complète avec le vaccin Astrazeneca, d’après le directeur régional de la Santé de Boeny, le Dr Solange Hoasy, hier.

Un cas de forme grave est enregistré au Centre hospitalier universitaire de Mahavoky-atsimo.

L’effectif de personnes testées positives au corona­- virus augmente à Mahajanga. Sur les cinq nou­veaux cas confirmés positifs découverts lundi, une forme grave y est traitée actuellement. Tandis que le reste des malades qui suit le traitement, entre progressivement dans la phase de guérison.

Une habitude

Le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, appelle à la vigilance et au respect des mesures sanitaires pour éviter la propagation de la pandémie. « Un cas grave de forme grave est traité en ce moment au CHU de Mahavoky-atsimo. Il n’est plus utile de rappeler que les mesures sanitaires, comme les gestes barrières, le port de masque, sont obligatoires et doivent être respectés. Le lavage des mains avec du savon, chaque fois que cela s’avère nécessaire, doit être une habitude. Les activités économiques et sociales risquent d’être de nouveau suspendues si ces dispositions ne sont pas strictement appliquées », souligne-t-il.

Le vaccin est encore l’une des solutions pour prévenir et lutter contre la contamination et pour éviter la forme grave.