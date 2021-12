Projet téléphérique – Un pylône sur le parking de la cathédrale d’Andohalo

Des propriétés de l’église catholique seront touchées par le projet « Transport par câble ». Un pylône sera installé sur le parking de la cathédrale d’Andohalo, pour l’installation d’une station. « Nous n’avons pas d’objection. Les techniciens du secrétariat d’État chargé des Nouvelles villes et de l’habitat et le directeur général de Colas sont déjà venus deux fois notifier l’archevêque », affirme le vicaire général, Mgr Ludovic Rabenatoandro, hier. Il précise. « Ce projet ne perturbera pas la vie de l’église. L’arrêt se trouvera sur le parking et non dans la cour de la cathédrale». Le projet téléphérique passera par d’autres propriétés de l’église catholique, comme à Amparibe et à Antanimena, selon notre source.

Ce transport par câble sera opérationnel en 2023. Il comportera deux lignes, douze gares, et douze kilomètres de câble. La première ligne reliera Ankatso à Anosy, en passant par Ambanidia et Andohalo. La deuxième ligne ira d’Anosy à Ambatobe, en passant par Analakely, Soarano, Antanimena, Ankorondrano et Ivandry. Les travaux de sondage des sols de fondation des gares et des pylônes ont déjà commencé.