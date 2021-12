Éducation – « Réussir grâce à une méthode de travail et de la rigueur »

Avoir un très bon résultat aux examens officiels, c’est possible. L’école Les Cristallines à Ambohijanahary Antehiroka le prouve avec un taux de réussite de 100% aux examens de CEPE et de BEPC, en 20 ans d’existence. « Les rares fois où cet objectif n’était pas atteint, il n’y avait qu’un ou deux qui ont raté les examens. Même les confinements qui ont perturbé l’enseignement n’ont pas eu d’impacts sur nos résultats, car nous avons continué l’enseignement à distance. Tous nos candidats au CEPE et au BEPC ont réussi, pendant l’épidémie de 2020 et de 2021», affirme la directrice adjointe de cette école privée, Onja Rajaonah Ranjatosaotra, hier.

Comment cet établissement scolaire est-il arrivé à ce stade ? La directrice adjointe de l’école parle d’une méthode de travail très rigoureuse et du professionnalisme. Tous les enseignants de cet établissement scolaire privé, une équipe dirigée par Louisette Olga Rakoto, la directrice, suivent des formations, avant et pendant l’année scolaire. « Tous nos enseignants sont qualifiés et ils suivent une formation, quatre fois par an. Ils bénéficient, également, d’encadrement pédagogique. », explique ce responsable. Tous les élèves ont des supports pédagogiques: des livres, des supports audio et visuel, des activités parascolaires comme le karaté, la musique et la danse, entre autres. « Les élèves sont plus épanouis avec ces activités parascolaires. Et ils captent mieux avec les supports», enchaîne la directrice adjointe. L’école Les Cristallines célèbre cette année ses 20 ans d’existence. Une messe s’est tenue à l’Ecar Ambohijanahary, hier, suivie d’une cérémonie au sein de l’établissement, pour marquer cet événement.