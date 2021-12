Célébration – Radio Antsiva, un phare à suivre pour la société

Voici maintenant 27 ans que l’une des plus grandes stations radios de la Grande île illumine de sa sagesse tous ses auditeurs. Radio Antsiva ne cesse d’inspirer la vie politique et sociale du pays.

PRÔNANT un engagement sans faille envers le grand public, Radio Antsiva insuffle depuis plus d’un quart de siècle maintenant un vent de fraîcheur et de fierté intarissable dans le paysage radiophonique. Avec désormais comme grande ambition de conquérir pleinement toute la Grande île, elle souffle ses 27 ans d’existence et perpétue les valeurs qui l’animent depuis ses débuts.

C’est le 3 décembre 1994, que Radia Antsiva émit pour la première fois sur les ondes, avec comme leitmotiv de toujours prioriser l’intérêt du public à travers chacune de ses émissions. Avec notamment comme fer de lance de la station, l’incontournable émission intitulée « Ny Marina », présentée par son illustre directeur de publication Ismaël Razafinarivo, elle conquiert par son franc parler, mais surtout en étant toujours un repère pour la vie politique et sociale du pays dans ses propos.

Loin d’être une donneuse d’alerte ou une donneuse de leçon, Radio Antsiva fédère des milliers d’auditeurs en s’affirmant comme la « Radio événements», autrement dit, la radio à qui l’on peut s’identifier, se retrouver ou se rapprocher en toutes circonstances, en apportant toujours une analyse approfondie sur les grands événements du pays.

Radio engagée

Annick Danielle Raherimanana, administrateur délégué de Radio Antsiva, confie : « Pour nos 27 ans à l’antenne, nous ne cessons de partager avec nos auditeurs ce rêve qui est le nôtre depuis nos débuts. À savoir, le rêve de voir un jour se concrétiser tous ces souhaits que l’on a en commun avec le public, ces souhaits que l’on partage ensemble, qui prônent le meilleur pour notre nation. Fort de l’engagement d’Edgard Razafindravahy, propriétaire de la radio, qui nous guide de sa sagesse et de son ouverture d’esprit, nous scandant toujours les valeurs de cette refondation qui nous anime depuis une bonne dizaine d’années maintenant. Antsiva signifiant sirène en français, nous n’aurons de cesse de fédérer nos auditeurs à s’affirmer et à se retrouver tout en étant leur porte-parole ».

La démocratisation de l’information étant une manière idéale pour renforcer la démocratie au pays, Radio Antsiva continue d’être la plateforme de prédilection pour le public, mais également les personnalités politiques du pays, pour aisément échanger leurs idées. Une radio engagée envers les citoyens de la Grande île, Radio Antsiva continuera de raviver l’amour de la nation auprès de ses auditeurs, pour les générations à venir.