Approvisionnement – Les tensions montent autour de l’eau

L’approvisionnement en eau sera perturbé dans plusieurs quartiers, ce jour. Hier, des habitants d’Antananarivo ont manifesté leur exaspération face au problème d’eau.

Des bidons jaunes ont bloqué la circulation à Tsarahonena na, hier. Des habitants de ce quartier du cinquième arrondissement ont éparpillé leurs récipients sur la chaussée, pour manifester leur ras-le-bol de la coupure persistante de l’eau. « Cela fait plusieurs jours qu’aucune goutte d’eau n’est sortie du robinet. Même l’approvisionnement de la bonbonne, installée pour le ravitaillement d’urgence, s’effectue très rarement. Nous sommes contraints d’aller jusqu’à Avaradoha pour chercher l’eau.», regrette un habitant de Tsarahonenana. Les forces de l’ordre sont intervenues, pour rétablir l’ordre.

Il ne s’agit pas de la première manifestation des riverains, pour con tes ter le problème d’approvisionnement en eau à Antananarivo. Les habitants d’Itaosy ont brandi des pancartes indiquant leur ras le bol de cette coupure, le weekend dernier. Ceux d’Ankaraobato et d’Ambatomaro sont descendus dans la rue, il y a quelques jours, pour manifester leur mécontentement.

Nouvelle pompe

Ce jour, l’approvisionnement en eau sera, encore, « perturbé » dans plusieurs quartiers d’Antananarivo, selon l’annonce de la Jirama. Cette perturbation surviendra entre 8 heures et 20 heures, à la suite de travaux de réhabilitation et de renforcement des infrastructures de production et de distribution d’eau de la Jirama. Plusieurs quartiers seront touchés : Mandrosoa, Ambohijatovo, Ambondrona, Andravoahangy, Mahamasina, 67 Ha, Andraharo, Ivandry, Ankorondrano, Ankatso, Ambatobe, Soavimasoandro, Antanandrano, Ilafy, Anosivavaka, Ambatolampy, Ivato, Ambohibao, Anosizato Ampitatafika, Itaosy, Andranonahoatra, Mahabo, Ankaraobato, Tongarivo, la Zone Forello Tanjombato, Fort Duchesne, And r aiso ro, Antsahameva… « La coupure d’eau est déjà notre lot quotidien. Il n’y a pas de raison de le rappeler ! », fustige un habitant d’Itaosy.

La Jirama va installer une nouvelle pompe sur la station de Mandroseza II Bis. « La réalisation des travaux engendrera une baisse du débit d’eau à Mandroseza. », indique la Jirama, pour expliquer cette perturbation qui se produira, ce jour. Les travaux réalisés à Mandroseza II Bis auront pour impact l’augmentation de 40 000 m3 d’eau de plus, au réseau de ravitaillement d’Antananarivo. Les résultats devraient être constatés au niveau des ménages, d’ici la fin de l’année.