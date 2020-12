Toamasina – La deuxième phase de l’extension du port pour bientôt

Les travaux d’extension du port de Toamasina se poursuivent, malgré le retard causé par l’épidémie de coronavirus. La première phase serait presque arrivée à terme. La deuxième phase du projet va démarrer progressivement, en ce mois de décembre. Cette deuxième phase consiste au prolongement de la brise lame, à la construction du quai C4, aux dragages des quais C1, C2, C3, et à l’amélioration de la circulation intérieure du port. Tandis que la phase une consistait au remblayage d’espace à conteneurs et à la construction de bloc de protection.

L’Agence de coopération internationale du Japon (Jica) a remis du matériel à la Société du port à gestion Autonome de Toamasina (Spat). Ceci, pour améliorer la prise en charge sanitaire de son personnel et pour faciliter la reprise des travaux du projet de développement du port à Toamasina. Elle a offert des équipements médicaux et des équipements de protection individuelle. Ils serviront à protéger les personnels soignants et le staff, et à équiper les deux centres hospitaliers du Spat. Le directeur général du SPAT, Christian Eddy Avellin affirme qu’aucun cas de Covid-19 n’a été constaté parmi les matelots qui proviennent de l’étranger. Les ports n’ont pas été fermés, malgré la propagation de l’épidémie.