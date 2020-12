Projet minier – Des employés de Base Toliara risquent la porte

Il fallait s’y attendre. La suspension des activités de Base Toliara depuis un an montre d’autres revers. Cinquante-cinq employés de la compagnie minière se retrouveront remerciés si une solution n’est pas trouvée. « La période de chômage technique de six mois expire le 7 décembre prochain. La compagnie ne peut que nous mettre à la porte une fois ce délai dépassé » explique l’un des employés travaillant avec un contrat à durée déterminée (CDD) de la société Base Toliara. En dernier recours, une lettre a été envoyée à la direction région ale des Mines A tsimo Andrefana, pour éclairer le risque et les conséquences de cette éventuelle rupture définitive du contrat de ces employés. Outre ces cas de cessation de contrat, la sus­pension a­ stoppé les for­mations professionnelles organisées pour au moins mille jeunes de la région. Cinquante forages son t prévus être entamés cette année dans les cinq communes directement touchées par le projet d’extraction d’ilménite de Ranobe. Des activités se rapportant aux élevages de poulet, à la culture de légumes, et des projets de pépinière pour les futures espèces de plantes qui recouvriront la zone, se retrouvent bloqués. « Nous demandons la reprise des activités de déplacement des tombeaux » lance une dame de la­commune­de Tsianisiha. Près de quatre-vingt-dix tombeaux situés sur les futurs aménagements seront déplacés.