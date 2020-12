Entrepreneuriat – Allègement des procédures de création de société

La phase de démarrage constitue le stade le plus compliqué pour développer une activité. Des alternatives s’ouvrent aux jeunes porteurs de projet.

Les raisons pour lesquelles les jeunes aspirent à entreprendre sont nombreuses. Notamment être son propre patron, sortir de la précarité, inventer son job. 50 % des jeunes se disent intéressés par le statut d’indépendant. raison pour laquelle, des organismes tels que Juridixia Mada­gascar Consulting proposent des packs de création d’entreprise à moindre coût. Le but étant de permettre à tout aspirant entrepreneur de tenter sa chance malgré un contexte difficile présentement.

« Il y aurait avant tout des obstacles exogènes, dûs à l’environnement. Mentionnons tout d’abord l’attitude de la société à l’égard de l’entrepreneuriat. À Madagascar, celle-ci est plutôt négative. Un projet d’entrepreneuriat est souvent examiné sous l’angle des risques plutôt que des opportunités. Les échecs sont perçus comme des remises en cause définitives et non comme des occasions d’apprentissage, des jalons incontournables de la démarche entrepreneuriale » explique Andry Dimbiniaina razafimahefa, consultant juridique

La création d’entreprise est une démarche qui peut réserver bien des surprises aux entrepreneurs. Elle séduit notamment pour les perspectives qu’elle offre notamment sur le plan de l’autonomie, la concrétisation d’une idée originale, la possibilité de vivre de sa passion.

Tarif

Mais il n’est pas non plus rare de se heurter à des difficultés qui peuvent parfois être décourageantes pour certains créateurs. Celles-ci doivent toutefois être abordées comme des challenges qu’il est indispensable de relever afin de se forger un mental de gagnant.

Dans ce contexte, Juridixia Madagascar met à disposition des jeunes porteurs de projet une offre plus ou moins accessible en matière de démarrage d’activité et de création de société. L’offre en matière de création d’entreprise du cabinet Juridixia Madagascar consulting affiche un package de création de société à un coût ne dépassant pas les deux cent cinquante mille ariary « il s’agit d’un montant attractif car nous estimons que tout un chacun doit pouvoir créer sa société. Le développement de Madagascar ne peut se faire sans un secteur entrepreneurial fort » ajoute le consultant juridique.

En somme, le package est constitué de conseils préalables sur la forme de société à adopter ainsi que sur le régime fiscal, d’un recueil des informations nécessaires de la part du client, de l’établissement des divers actes sous forme de drafts ou encore sous forme d’actes définitifs, d’une soumission des actes au client pour validation et même jusqu’au déplacement au niveau des différents bureaux pour la réalisation des formalités de création. En effet, créer une entreprise est un processus qui inclut tout un travail de montage du projet, comme l’établissement d’un business model, rédaction du business plan. « Il permet d’entreprendre votre projet à votre rythme, et de limiter le budget à consacrer pour sa mise en œuvre et de réaliser des économies car les jeunes entrepreneurs n’ont pas à payer les services d’un avocat ou d’un expert-comptable dans ce cas » assure Andry Dimbiniaina razafimahefa.