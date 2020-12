Communication – Facto Saatchi se démarque malgré la crise

Prestige. L’agence Facto Saatchi & Saatchi Mada­gascar, créée en 1999 à Antananarivo, vient de recevoir le titre d’«Agence de l’année 2020» pour la septième année consécutive dans le cadre du concours «Créa­tives», récompensant les meilleures créations publicitaires de l’océan Indien et des Antilles, organisé par le Mémento. «Cette année la crise sanitaire Covid a été particulièrement difficile pour les marques et la communication à Madagascar. Malgré tout, nous avons voulu montrer que la créativité permettait, même dans ces situations extrêmes, d’émerger et de faire la différence».

Toute l’équipe est très fière de cette 7° nomination consécutive comme agence de l’année. «Nous remercions nos clients de la confiance qu’ils nous témoignent pour porter au plus haut leurs marques» s’enthousiasme François Mandroux, gérant de Facto Saatchi & Saatchi Madagas­- car et directeur général de Master Group. Leader sur son marché, Facto Saatchi & Saatchi Madagascar se positionne ainsi comme moteur de grandes campagnes inspirantes et précurseur de nouvelles idées et de nouvelles méthodes.