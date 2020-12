Approvisionnement en eau – Ambohimangakely et Ambohimahitsy sans eau

La pénurie d’eau revient en force dans les quartiers d’Ambohimangakely et d’Ambohimahitsy. Un vol de conduites d’eau, constaté à la station de pompage d’Amoron’Akona, le 2 décembre, a engendré la suspension de l’approvisionnement en eau dans la commune d’Ambohi­mangakely, selon la société de production et de distribution d’eau et d’électricité (Jirama). « 12 mètres de conduites d’eau ont été volées, et 6 mètres ont été endommagées durant le vol », peut-on lire sur la page Facebook de la Jirama.

Dans le village du père Pédro Opéka à Ambohi­mahitsy, où le besoin en eau avoisine les 8 000 litres par jour, la coupure d’eau est survenue bien avant ce vol de conduites d’eau. « Cela fait près de dix jours que nos robinets sont à sec. Pour nous ravitailler en eau, nous transportons des bonbonnes en ville et les remplissons dans les bornes fontaines », témoigne une source auprès de l’association Akamasoa. D’autres ménages à Ambohimahitsy indiquent que cela fait des mois que cette coupure d’eau persiste. « Parfois cela fonctionne, parfois, non. Nous nous sommes habi tués à nous débrouiller. Soit, nous nous approvisionnons avec les citernes d’eau de la Jirama, soit nous payons des chercheurs d’eau », confie une mère de famille.

L’approvisionnement en eau devrait revenir à la normale. La Jirama a déjà réalisé des travaux pour réparer les dégâts.