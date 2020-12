Agriculture – Facilité pour les jeunes porteurs de projet

Accès aux financements et aux fonciers pour les jeunes agriculteurs. C’est en ce sens que le réseau SOA syndicat national agricole travaille sur l’installation des jeunes agriculteurs, présentement à l’occasion d’un atelier dédié à cette thématique à la résidence Ankerana. « Comme de nombreux pays africains, Madagascar mise sur le secteur agricole pour absorber une importante partie de ces jeunes puisque l’agriculture est un secteur économique stratégique, créateur de richesses et d’emplois agricoles et non agricoles » explique Gérard Andriamandimby, directeur du réseau SOA.

Une façon pour ce responsable d’alerter les autorités et les différents partenaires techniques et financiers sur les difficultés fonciers ainsi que le financement auxquels les jeunes agriculteurs doivent faire face. Sur le foncier l’accès des jeunes à la terre se fait surtout par héritage car l’achat de parcelles est difficile du fait du prix du foncier, de la rareté des opportunités et de la difficulté d’accès aux informations sur les ventes, les possibilités de défriche sont difficiles car les terres sont déjà appropriées dans leur totalité.