La Réunion – Sept cas de dengue confirmés

La journée départementale du 27 novembre, dédiée à la lutte contre la dengue a permis de mobiliser les Réunionnais. De fait, l’été austral favorise le développement des moustiques.

Avec sept cas de dengue confirmés du 18 au 24 novembre, la circulation de la dengue se poursuit sur l’île de La Réunion. L’arrivée de l’été austral et de ses conditions climatiques plus favorables au développement des moustiques laissent craindre une nouvelle vague épidémique dans les mois à venir.

«Plus de cinq cents acteurs privés et publics de l’île se sont mobilisés, aux côtés des autorités sanitaires, à l’occasion de la journée départementale dédiée à la lutte contre la dengue du 27 novembre, pour relayer les messages de prévention au plus grand nombre», indique la préfecture.

La journée départementale dédiée à la lutte contre la dengue du 27 novembre a permis d’intensifier la

mobilisation des acteurs réunionnais. Les messages de prévention ont été largement relayés par plus de cinq cents acteurs privés et publics de l’île, à l’aide de supports spécifiquement créés et mis à leur disposition pour l’occasion (affiches, spots radio, relai sur les réseaux sociaux…). Cette journée de mobilisation a été particulièrement marquée par l’engagement du secteur privé de l’île.

Prolifération

De nombreuses entreprises ont en effet montré leur investissement dans la lutte contre la dengue, en organisant des actions de sensibilisation auprès de leur personnel, de leur public et de la population.

Une cinquantaine d’entreprises ont signé une charte d’engagement de lutte contre la dengue proposée par l’Agence régionale de santé – océan Indien (ARS OI) : actions spécifiques en lien avec l’activité de l’entreprise, gestion des risques de prolifération des moustiques que leur activité peut générer et relai des messages de prévention.

Ce nombre ne cesse de croître depuis la tenue de cette journée départementale.

Aujourd’hui, la mobilisation active de tous reste essentielle avec l’arrivée des pluies et le retour de l’été austral. L’engagement collectif observé le 27 novembre dernier est le signe de la mobilisation croissante des Réunionnais face à la circulation de la dengue sur le territoire ; il doit continuer dans l’intérêt de tous.