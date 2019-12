Gianni Infantino – « Un stade pour chaque pays africain »

Après son passage à Madagascar, il y a une dizaine de jours, Gianni Infantino a visité plusieurs autres pays du continent africain. En fin de semaine dernière, il était notamment en République Démocratique du Congo.

L’occasion pour le président de la FIFA d’annoncer deux chantiers gigan­tesques et interdépendants, à savoir la création d’une Ligue africaine et la construction d’un nouveau stade dans chacun des cinquante-quatre pays d’Afrique.

« Il faut prendre les vingt meilleurs clubs d’Afrique et les faire jouer dans une Ligue africaine. Une telle entité peut générer au moins deux cents millions de dollars de revenus, ce qui la placerait dans le top 10 mondial, du jour au lendemain », a avancé le patron du football mondial. L’objectif est de stopper le départ des joueurs du continent vers les autres championnats du monde entier, selon lui.

Pour accompagner cette nouvelle compétition, Infantino compte « réunir des investisseurs pour récolter un milliard de dollars, afin que l’on puisse doter chaque pays africain d’un vrai stade de football aux normes FIFA et internationales ». Autant dire, le projet est titanesque et vise très haut.

« On va prendre les meilleurs arbitres africains, on va les salarier. On va dépolitiser, on va professionnaliser l’arbitrage en Afrique. Je veux porter le football africain au sommet du monde », a conclu le Suisse.