Football – Cosafa U20 : Une ossature composée d’ex-académiciens

La majeure partie des joueurs de la sélection U20 a été formée à la Barea Académie de Carion. Leur complicité constitue ainsi leur principal point fort.

Le projet Barea Académie de Carion récolte, aujourd’hui, ses premiers lauriers. L’ossature de l’équi­pe nationale malgache, qui disputera la Cosafa Cup U20 en Zambie, est issue de cette académie.

Plusieurs d’entre eux évoluent, actuellement, chez Fosa Juniors, à l’instar de M’Chindra Dolain, René Ratsimbazafy, Mamisoa Andriamalala, et André Todisoa. Les autres ont rejoint d’autres clubs. À titre d’exemple, Tojoniaina Andriamaro, Rino Rakotomanarivo et Elouis Hitasoa jouent respectivement pour l’Ajesaia, le CF TFC et Jet Mada, à l’heure actuelle.

Une chose est sûre, ces jeunes se connaissent déjà très bien et ont l’habitude de jouer ensemble. Et ce, même s’ils ont intégré différentes formations, dont quelques-unes sont engagées en première division régionale.

Les années passées à la Barea Académie ont certainement forgé une certaine complicité entre eux. Ils ont pu raviver leurs automatismes au Centre technique national de Carion, depuis le début du regroupement, la semaine dernière.

Ces Barea U20 n’en sont pas à leur première expérience internationale. Plusieurs d’entre eux ont déjà disputé une compétition de la Cosafa. C’était en juillet 2017 à Maurice, dans la catégorie des moins de dix-sept ans.

Arme offensive

En parlant d’expérience justement, ils bénéficieront également de la désignation de Ruffin Menakely en tant que sélectionneur. Très certainement, l’ancien Scorpion, reconverti en entraineur depuis quelques années, leur a partagé ses vécus.

La sélection malgache, qui s’est envolée pour Lusaka hier, compte deux joueurs de Pro League dans ses rangs. D’un côté, le gardien de Fosa, Balvano Malazamanana, et de l’autre, l’avant-centre de la CNaPS Sport, Arnaud Randrianantenaina.

Ce dernier constitue la principale arme offensive de cette cuvée 2019. Précé­demment, il a disputé ses premières rencontres internationales avec les Barea CHAN. Et il y a deux semaines, il a effectué sa première apparition en équipe A, lors de la large victoire de la Grande île au Niger, en éliminatoires de la CAN.

Le jeune crack réalise, actuellement, une ascension fulgurante, et cette Cosafa Cup U20 lui offrira une nouvelle occasion de s’illustrer sur la scène internationale.