Une occasion de renforcer le commerce entre les États-Unis et Madagascar

« Les États-Unis s’engagent sans réserve en Afrique », a déclaré le Président Biden lors du Sommet des Dirigeants États-Unis-Afrique en décembre dernier.

L’avenir, c’est l’Afrique. D’ici 2050, un quart de la population mondiale vivra en Afrique. Ce qui se passe en Afrique aura des retombées sur le reste du monde, et nous voulons travailler ensemble pour que l’Afrique ait un avenir brillant, sûr et prospère.

Aujourd’hui, nous savons que les parcours et réussites de nos peuples sont inextricablement liés. Nos partenaires africains sont au cœur de l’approche adoptée par les États-Unis pour favoriser un commerce accessible, équitable, compétitif et résilient.

L’African Growth and Opportunity Act ou AGOA, est essentielle pour concrétiser cette vision. Depuis sa promulgation il y a plus de 20 ans, l’AGOA a changé la donne pour des millions d’Africains. Elle a permis à plus de 6 800 produits d’accéder au marché américain en franchise de droits, et a contribué à créer des emplois et des débouchés économiques. Si vous gérez une entreprise ici à Madagascar, je vous encourage à exploiter l’AGOA pour augmenter vos ventes et améliorer la vie de votre communauté.

Pour rester éligibles à l’AGOA, les pays doivent respecter plusieurs valeurs essentielles : l’État de droit, le respect des droits de l’Homme, la lutte contre la corruption et la protection des droits des travailleurs.

Un exemple concret de l’impact de l’AGOA à Madagascar est le succès d’un important fabricant de textile malagasy, que j’ai récemment visité. En exportant dans le cadre de l’AGOA, l’entreprise a réussi à s’imposer sur le marché concurrentiel de la mode aux États-Unis. En plus d’avoir créé 6 000 emplois, les activités du groupe profitent directement à plus de 40 000 personnes et à la communauté dans son ensemble, sous la forme de revenus, d’aide sociale, de formation professionnelle, etc. La réussite de cette entreprise malagasy témoigne de la manière dont le libre-échange entre les États-Unis et Madagascar, avec le soutien essentiel du gouvernement, contribue à la croissance économique et à la prospérité. Je souhaite que les États-Unis et Madagascar trouvent davantage d’opportunités pour les entreprises locales d’employer des Malagasy et d’exporter des produits de haute qualité et de grande valeur vers les États-Unis.

C’est pourquoi l’Administration Biden-

Harris soutient pleinement la reconduction de l’AGOA, dont les avantages expireront en 2025. C’est le Congrès américain qui a l’autorité pour la prorogation, et nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec le Congrès pour que cette législation ait un impact et soit pertinente.

Les mécanismes d’intervention tels que l’AGOA sont destinés à être utilisés, testés et affinés au fil du temps – tel est précisément l’objectif principal du Forum sur l’AGOA qui se tient maintenant à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le Forum est un événement crucial dans l’engagement économique de Madagascar avec les États-Unis, et j’attends avec impatience des discussions approfondies et tournées vers l’avenir lors du Forum sur l’AGOA et au-delà.

par Tribune de l’Ambassadrice des États-Unis Claire A. Pierangelo