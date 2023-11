TENNIS – U18 – Tefy sur le trône de Madagascar

Après sa victoire en finale, samedi, devant Rohy Rajaonarivelo, le jeune Tefy Rabarijaona gagne le titre de champion de Madagascar.

Le rideau est tombé, samedi, sur le championnat de Madagascar de tennis, qui s’est tenu du 30 octobre au 3 novembre, au Club olympique de Tananarive (COT) d’Ilafy. Le match très attendu de tous, a été la grande finale masculine de la catégorie U18, qui a opposé Tefy Ranja Rabarijaona à Rohy Rajaonarivelo.

Sans surprise et avec la manière, Tefy Ranja Rabarijaona a battu son adversaire du jour en deux manches (7/6(6) 6/1), après une heure vingt-deux minutes de bataille. Il s’adjuge le titre de champion de Madagascar pour la seconde fois, après celui acquis à 8 ans.

Pourtant, ayant perdu sa première mise en jeu, Tefy Ranja Rabarijaona a eu du mal à contrer la régularité de Rohy Rajaonarivelo, qui a réussi un premier break dès l’entame de la rencontre. Mal embarqué dans le premier set et mené par 0/3 après onze minutes de jeu, Tefy Ranja Rabarijaona a trouvé son salut à partir de sa quatrième mise en jeu où il a pu venir à la hauteur de Rohy Rajaonarivelo pour recoller à 4 partout.

La confiance revenue, Tefy Ranja Rabarijaona a alterné divers coups gagnants conclus par un ace pour mener 5-4, mais son adversaire du jour a réussi à recoller, lui aussi, à 5 partout, puis à 6 partout. Pour se départager, les deux garçons sont allées en tie-break qui a tourné à l’avantage de Tefy Ranja qui a bouclé le premier set par 8/6 (0/1, 1/1, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 5/3, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 7/6, 8/6).

Bosser davantage

Le second set a débuté à 11 heures 55 minutes pour se terminer à 12 heures 25 minutes. Ne voulant plus revenir sur les mêmes erreurs du premier set, Tefy Ranja Rabarijaona a, tout de suite, haussé le niveau de son jeu. Après sept minutes de jeu, il a viré en tête pour mener 2/0 puis 3/0.

Diminué physiquement après sa chute, Rohy Rajaonarivelo a tenté de s’accrocher et il est revenu à 1/3. Poussé par son clan et déterminé à chercher un titre national, Tefy Ranja Rabarijaona a continué sur sa lancée avec des points gagnants et aces. Après vingt-cinq minutes de jeu, il a servi pour le gain du match. Sans trembler et à 40-40, il a donné un grand coup au moral de son adversaire par un nouvel ace et il a gagné son match par 6/1.

« Gagner le titre de champion de Madagascar me procure de la joie, car tous mes efforts ont fini par payer. Le mental, avec le physique, a été mes points forts dans cette finale. Ce n’est qu’une étape, mais le plus dur reste à venir. Il faut donc bosser davantage pour être prêt pour les championnats de Madagascar toutes catégories, prévus fin novembre-début décembre », confie Tefy Ranja Rabarijaona.

Quant à Rohy Rajaonarivelo, il a expliqué la raison de son échec. « J’ai bien entamé mon match pour mener 3/0, mais à cause d’une petite déconcentration, j’ai perdu le match. Je suis un peu déçu en tant que vice-champion, mais le prochain challenge est de chercher le titre la prochaine fois », conclut-il.