SALON INTERNATIONAL DU CHOCOLAT – Le cacao malgache fait bonne impression

Une bonne entrée en matière pour les producteurs de cacao malgaches au salon international du chocolat qui s’est déroulé à Paris cette semaine. La qualité du chocolat présenté lors de cet événement de prestige n’a pas manqué de taper dans l’œil des visiteurs qui ont manifesté leur vif intérêt par rapport aux fèves malgaches qui, pour rappel, est labellisé 100% fin. L’Union des Coopératives Lazan’i Sambirano (UCLS) a participé à cette réunion des professionnels du chocolat du monde entier. L’occasion pour les exploitants du cacao malgache de faire connaître ce produit d’excellence aux visiteurs du salon. Il s’agit aussi de tout un enjeu pour les producteurs à la base, celui d’affirmer leur volonté d’aller vers une professionnalisation plus poussée et de plaider pour un revenu décent par rapport aux exploitants de base.

« L’objectif de l’UCLS, actuellement, est celui d’amorcer une nouvelle dynamique de la filière cacao. Une organisation créée pour les producteurs afin de défendre leurs intérêts », indique l’UCLS dans son leitmotiv. Cette association regroupe plus d’une vingtaine de coopératives fédérant jusque dans les 465 producteurs de cacao, qui proposent des produits certifiés bio agroalimentaires.

Le cacao malgache trace sa route sur les différents marchés du monde, et particulièrement les marchés américains et européens, générant ainsi un revenu important, touchant tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement. Cette demande croissante pour cette variété exquise de cacao fin a fait en sorte de faire augmenter les prix de ce produit d’excellence pour les producteurs à la base, le faisant ainsi voyager dans les épiceries, confiseries et boutiques de luxe du monde entier. Depuis l’intégration de Madagascar dans l’annexe C de l’Organisation internationale du cacao (ICCO), les opportunités se verront multipliées en se voyant labellisé 100% fin. Le pays exporte en moyenne 15.000 tonnes de cacao chaque année, une quantité relativement faible mais qui laisse une grande marge de manœuvre pour le cacao malgache en termes d’exportations.