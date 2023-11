ROMUALD FÉLIX RAKOTONDRABE – «Nous avons une équipe combative et déterminée»

Le sélectionneur Romuald Rakotondrabe est de retour au pays après deux semaines de casting des expatriés en France. Il a dévoilé la liste définitive mercredi. Interview.

Vous allez jouer les deux premiers matches à l’extérieur, quelle stratégie allez-vous opter?

Nous jouerons les deux premiers matches à l’extérieur, même si le match contre le Tchad aura lieu au Maroc. Jouer contre le Ghana à domicile ne sera pas facile. Il nous a déjà battus 3 à 0. Nous n’allons forcément pas opter pour un système défensif, car la meilleure défense c’est l’attaque. L’objectif est d’éviter la défaite et d’engranger le maximum de points possibles. Nous n’allons pas non plus sous-estimer le Tchad. Ce pays a eu assez de temps pour se préparer. De plus, il est tout prêt du pays où nous allons jouer le match, donc il ne perdra pas beaucoup de temps pour le déplacement, contrairement à nous. Il faut bien voir si nous allons quitter le Ghana juste après le match ou le lendemain. Il y a aussi la différence de température entre le Ghana et le Maroc. Il faut savoir s’adapter et bien optimiser le temps récupération. Nous avons du pain sur la planche.

Tenir en échec le Ghana et s’imposer contre le Tchad seraient un début idéal. Est-ce faisable?

La suite de notre aventure dépendra des résultats des deux premiers matches. Le défi du président de la Fédération de qualifier Madagascar à la Coupe du monde est ambitieux, mais si c’est le patron qui le dit c’est déjà positif, et c’est à nous de déployer les efforts pour le réaliser. Ce ne sera pas du tout facile. Personnellement, je ne me mets pas en tête que ce sont des matches qualificatifs au mondial. Je considère ce défi comme une mission à accomplir et que les matches de l’équipe nationale sont tous importants. Bien évidemment, nous avons toujours un objectif à atteindre. Obtenir quatre points, c’est déjà bien pour démarrer la compétition, obtenir plus c’est encore mieux, le pire sera un double défaite.

Vous n’aurez que quatre jours pour peaufiner ensemble la préparation. Comment allez-vous optimiser ce peu de temps?

Il faut d’abord renforcer la cohésion des joueurs. Je les ai tous rencontrés. Ils se disent tous prêts à défendre les couleurs nationales, pour l’honneur et non pour l’argent. Nous avons une équipe combative et déterminée. Les expatriés sont tous en pleine compétition. Les quatre jours ensemble seront consacrés à la consolidation de la cohésion et de la solidarité du groupe, sur le terrain comme en dehors. Concernant le souci de finition, cette fois nous avons des attaquants comme Njiva, Caddy ou aussi Arnaud qui pourront assurer la mission. Les joueurs devraient avoir un objectif commun. Ils devraient combattre ensemble car il n’y aura pas de miracle et tout se passera bien sur le terrain.

Vous avez dévoilé une liste définitive de vingt-huit joueurs, au lieu de trente-six présélectionnés. N’est-ce pas un peu risqué, car certains viennent d’être rétablis de leur blessure?

Avec cet effectif, je pense que nous pourrons faire quelque chose. Les expatriés ont affirmé qu’ils seront tous disponibles. Espérons qu’il n’y aura plus de blessé avant le premier match, car ces joueurs auront encore, entretemps, deux matches avec leur club respectif. S’ils sont au grand complet, nous auront une équipe vraiment combative et prête à affronter les adversaires. Trebel a déjà joué quatre matchs après sa blessure. Nous avons justement préservé Tendry après les Jeux des Iles et ne l’avons pas emmené au Maroc. Et le genou de Nina est en phase finale de traitement. Les locaux consacrent pour l’heure leur préparation au renforcement de la condition physique, compte tenu de la compétition qui ne démarre pas encore chez nous. Quant aux joueurs qui n’ont pas été sollicités, c’est le choix de l’entraineur. Certains auront encore des matches importants avec leur club, alors que nous devrions boucler à temps la liste.