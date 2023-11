PRIX PARITANA 2023 – Arilala Ophélia Ralamboson expose «Balade Mentale»

Arilala Ophélia Ralamboson, vice-lauréate du Prix Paritana 2023, émerveille actuellement les amateurs d’art avec son exposition intitulée «Balade Mentale», qui se tient jusqu’au 25 novembre à la Fondation H à Ambatomena. Cette exposition marque une étape significative dans la carrière de l’artiste, étant donné que c’est sa première exposition personnelle, et elle promet de plonger les visiteurs dans les méandres fascinants de l’esprit humain.

« Balade Mentale est une expérience unique qui invite le public à explorer les profondeurs de la psyché humaine à travers un dédale artistique. L’installation, conçue comme un labyrinthe symbolisant le cheminement de l’esprit, se compose d’un impressionnant assemblage de pièces textiles s’étirant sur soixante mètres de long, d’un masque élaboré à partir de pièces métalliques, et d’un miroir réfléchissant. L’inspiration pour mes œuvres a évolué au fil du temps, passant de simples dessins à une fusion audacieuse de diverses techniques artistiques, notamment la peinture, la couture, la sculpture, et bien d’autres», explique Arilala Ophélia Ralamboson.

Pour créer cette exposition captivante, elle a collaboré avec d’autres artistes tels qu’écrivain, forgeron, chanteur et danseur, pour enrichir sa compréhension de l’esprit et des techniques artistiques nécessaires à la réalisation de son projet. Au cœur de «Balade Mentale,» quatre œuvres exceptionnelles sont exposées, chacune reflétant un aspect unique de la complexité de l’esprit humain.