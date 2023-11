PÉTANQUE – FIPJP – Pas de mondiaux pour Madagascar

La Fédération internationale vient d’envoyer une lettre annulant l’autorisation exceptionnelle de Madagascar à participer aux championnats du monde des jeunes et dames.

Immense déception. Le président de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal (FIPJP), Claude Azema, a envoyé une lettre en date du 30 octobre, au ministre de la Jeunesse et des sports confirmant que, compte tenu du non-respect des conditions posées, la Fédération sport boules malagasy (FSBM) ne recevra pas d’invitation et ne sera pas admise à participer aux « Championnats du monde des jeunes et des féminines» à Bangkok, du 22 au

27 novembre.

Madagascar retombe ainsi dans la zone de turbulence. «Au cours des deux derniers mois, puisque ni la réunion initiale d’un comité technique sur la composition duquel nous avions été d’accord, ni les discussions attendues pour revenir à un fonctionnement normal de la FSBM, ni l’organisation d’une assemblée générale pour mettre en place une gouvernance de cette fédération digne de ce nom, n’ont été, ne serait-ce, qu’évoqués sur place (…) Nous en avons tiré officiellement la conclusion suivante: l’exception que nous avions consentie en Comité exécutif pour permettre à votre pays d’être représenté aux championnats du monde 2023 des jeunes et des féminines, doit être annulée… », peut-on lire dans la lettre. En outre le président de la FSBM, Amiroudine Andrialemirovason, est invité à se présenter devant le Comité exécutif de la FIPJP, érigé en commission de discipline, le 22 novembre à Bangkok.

Série de cauchemars

Le Comité exécutif de la Fédération internationale a pris la décision de sanctionner Madagascar, lors de sa réunion du 19 mai, en interdisant sa participation à toutes compétitions internationales officielles. Peu après, la FIPJP a publié un communiqué mentionnant qu’elle accepte que les équipes malgaches puissent participer aux prochains championnats du monde des jeunes et des dames, en raison des résultats obtenus lors de l’édition de 2021 en Espagne.

«La FIPJP a décidé de faire une seconde exception à la mesure de suspension qui frappe la FSBM, en autorisant l’organisation de compétitions de pétanque durant les Jeux des Iles de l’océan Indien, avec la participation de joueurs et de joueuses de Madagascar», peut-on lire dans le communiqué.

La décision a été prise grâce aux échanges entre le ministre de la Jeunesse et des sports et président du Comité d’organisation, Haja Resampa et le président de la FIPJP, en liaison avec le Comité olympique malgache. Le patron de la FIPJP a confirmé dans une lettre adressée au ministre, en date du 21 août, son accord pour la tenue de la réunion du Comité technique et l’organisation des Jeux des Iles sous conditions, mais cela n’a servi à rien. Pourtant, les équipes nationales en vue des Championnats du monde des jeunes et des dames sont en regroupement depuis quelques semaines.