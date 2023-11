MUSIQUE – Anisha Jo chante en malgache dans son premier album

Après sa victoire remarquable à la «Star Academy» en 2022, Anisha Jo nous dévoile enfin son tout premier album, intitulé «Lumière», qui a été lancé hier. Parmi les treize titres qui composent cet album, on trouve le morceau «Irery», une chanson interprétée en malgache.

Le premier album d’Anisha Jo, intitulé «Lumière», a été officiellement lancé hier, marquant une étape significative dans la carrière de cette artiste talentueuse. Dans cet opus tant attendu, Anisha Jo nous offre une expérience musicale riche en émotions et en diversité, tout en rendant hommage à ses racines malgaches à travers le titre poignant «Irery», écrit en malgache. « Cette chanson parle de la solitude quand on doit quitter son pays pour essayer de réussir sa vie. À la fin, j’y fais également une sorte de prière pour mes compatriotes malgaches, qui m’ont beaucoup soutenue en France et à Madagascar. Le morceau a un peu des sonorités typiques de Madagascar, avec de la guitare, un côté acoustique. Et c’était vraiment important pour moi de l’avoir dans l’album », indique Anisha Jo.

Avec «Lumière»,Anisha Jo prend une direction artistique audacieuse en explorant les genres «pop, rock et folk», qui ont marqué ses débuts dans le monde de la musique.

Gratitude

L’album comprend un total de treize titres captivants, dont dix en français, deux en anglais, et une chanson en malgache.

Parmi les morceaux qui composent cet opus, on retrouve des pépites telles que «Tu rayonnes», «Automne», «Tu rêves», «The light», «Même si tu t’en vas», «Accorde-moi un temps», «Dis-moi», «Irery», «Mille cœurs», «Ma lettre», «Étincelle», «Pas loin» et «Merci». Chacun de ces titres révèle une facette unique de l’artiste, offrant au public une expérience musicale inoubliable. « Je ne sais plus vraiment quoi dire car j’ai tellement de gratitude. Ça été un long chemin et aujourd’hui Lumière porte l’amour, l’espoir, la foi et le courage que j’ai toujours voulu partager. Un message qui est surtout une mission de vie. J’espère que cet album pourra vous apporter ne serait- ce qu’un peu de lumière dans vos cœurs et âmes. Et dans ce monde qui s’assombrit dans la douleur, faisons briller notre Lumière », souligne Anisha Jo dans son compte Instagram.

À noter que l’album est disponible en version CD et sur diverses plateformes de streaming telles que Spotify, Amazon, Fnac, Deezer, Apple Music, Amazon Music, et l’espace culturel E. Leclerc. De plus, Anisha Jo invite chaleureusement ses admirateurs à se joindre à elle pour son tout premier spectacle de lancement qui se tiendra au Café de la Danse à Paris le 1er décembre à partir de 20 heures, heure de France.