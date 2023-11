MOTOCYCLISME – AG FIM AFRICA – Madagascar pays hôte du MX Nations 2025

La Fédération internationale du motocyclisme (FIM) Africa, séduite par l’organisation malgache. Madagascar a été proposé et validé comme pays hôte de la Coupe d’Afrique ou Motocross of African Nations pour la saison 2025. C’était lors de l’assemblée générale de la FIM Africa hier, à Rocks Garden Nosy Be Hôtel and Spa à Nosy Be. Madagascar participera d’abord

au MX African nations, en septembre 2024, à Marrakech au Maroc.

En 2025, la Grande ile sera le pays organisateur. «La date et le site de la compétition restent à définir. Normalement, l’événement se tiendra au mois d’août ou septembre. Les responsables de la FIM Africa vont encore inspecter les sites de compétition, dont le premier que nous proposons est celui du circuit d’Ivato, puis celui d’Iavoloha,… L’instance continentale inspectera ultérieurement les côtés technique et sanitaire, surtout les exigences sur l’hôpital où l’on peut trouver un bloc opératoire adéquat et des chirurgiens et infirmiers spécialisés», souligne Jean Gabriel Harison, président de la Fédération malgache du motocyclisme (FMaM).

Madagascar a récemment brillé en août, au MX African Nations en Afrique du Sud, en se hissant sur la troisième marche du podium, grâce à l’exploit de Miaro Razafimahefa et Sikina Kentin dans la catégorie 125cc. Quatorze pays ont été représentés à l’AG à Nosy Be. «Tout s’est bien déroulé. La FIM a approuvé tous nos projets. Elle a promis de nous appuyer dans la réalisation des projets. Elle nous accompagnera dans l’organisation des formations de formateurs, apportera ses expériences dans la préparation et l’organisation des compétitions, la mise en place du touring, la formation des guides et mécaniciens professionnels» confie le patron de la FMaM.