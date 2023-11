MAINTIRANO – Un militaire blessé par balles

Équipés de fusils de chasse, une trentaine de « dahalo » a sévi dans le village d’Ankilimangarivo. Un militaire est blessé par balles et quatre-vingt zébus dérobés.

Affrontements sanglants à Maintirano. Une trentaine de bandits de grand chemin armés de fusils a frappé dans la localité d’Ankilimangarivo Betagnatagna dans la nuit de jeudi à vendredi. Un militaire est blessé par balles et quatre-vingt têtes de bovidé ont été dérobées. L’élément des Forces de défense touché lors de la fusillade a été atteint de projectiles au niveau du bras. Dans un état préoccupant, il a été évacué d’urgence à Maintirano pour être placé en observation médicale dans un centre hospitalier. Aux dernières nouvelles, il est hors de danger. L’attaque a été commise, hier, vers une heure du matin. Lorsque l’assaut a été donné par les malfaiteurs, les villageois ont sonné l’alerte et un accrochage a éclaté. L’affrontement a duré près d’une heure. Selon les informations recueillies, les bandits ont quitté le hameau d’Ankilimangarivo vers 2 heures du matin, après avoir sorti les quatre-vingt zébus.

Dans un salve de coups de feu, les brigands ont pris le large avec confiance après avoir donné du fil à retordre aux habitants et aux Forces de défense et de sécurité.

Poursuites

Parmi les « dahalo », aucun blessé grave ne semble avoir été signalé. Les voleurs de bétail avaient déjà pris une longueur d’avance lorsque les villageois attaqués ont pu s’organiser pour, ensuite, se lancer aux trousses des bandits avec des éléments des Forces de défense et de sécurité en renfort.

Outre l’armée, les Forces de gendarmerie ont également dépêché un effectif pour rattraper les malfaiteurs et les stopper dans leur élan. Jusqu’à hier soir, les fuyards ainsi que le troupeau étaient encore insaisissables.

Les démembrements territoriaux des Forces de défense et de sécurité susceptibles d’intercepter les bandits sont, par ailleurs, en alerte et la surveillance de la tracée qu’ils ont empruntée est effective. D’après les informations recueillies, la horde de « dahalo » qui a sévi est équipée de fusils de chasse et d’armes blanches. La prudence est de mise pendant les poursuites engagées.