MAHAJANGA – Le Collectif des candidats prévoit un grand carnaval ce jour

La manifestation des représentants du collectif des candidats a pris de l’ampleur à Mahajanga, depuis plus d’un mois. Ce samedi, le mouvement blanc prévoit un grand carnaval à travers la ville, au départ de la Place de la démocratie, devant l’Hôtel de ville, cet après-midi à 15 heures.

« Les objectifs restent les mêmes. Nous luttons pour les mêmes causes : pas de candidat de nationalité française, mise en place d’une Cour électorale spéciale (CES), renouvellement de la CENI et la dissolution du gouvernement actuel. Notre action est pacifique et sans aucune violence. Nous témoignons notre solidarité avec ceux dans tout Madagascar pour que la justice règne et que les élections soient transparentes. Nous n’acceptons pas la tenue des élections prévues le 16 novembre, qui sont déjà entachées d’irrégularités et de fraudes », déclare Soamadera, représentant du collectif des candidats dans la région Boeny.

Au début, les meetings sur la Place de la démocratie, devant la cité Maeva près de l’Hôtel de ville, ont été repoussés par les Forces de l’ordre. Les dirigeants de la manifestation « hetsika fotsy » conduite par Achim kely, ont finalement pu descendre dans les rues et marcher pacifiquement plusieurs fois, dont les 14, 18 octobre. Tous les après-midis, un meeting se déroule sur la Place de la démocratie, depuis plus d’un mois.