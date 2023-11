FOOTBALL – CHAMPIONNATS SCOLAIRES – Deux trophées remis aux vice-champions

La honte. Une pratique encore difficile à éradiquer. Des falsifications d’âge ont été prouvées le jour de la finale. La Fédération malgache de football a ainsi décidé de remettre les trophées aux équipes vice-championnes, battues en finale des U15 garçons et filles des championnats nationaux scolaires, jeudi à Mahamasina.

Le collège d’enseignement général Référence (Fitovinany) s’est incliné à deux reprises après tirs au but devant le CEG d’Ampahimanga (Itasy) chez les U15G et contre le CEG de Fandriana (Amoron’i Mania) chez les filles. Afin de sanctionner ces équipes qui ont commis des falsifications, les trophées ont été décernés aux vaincus. Les finales se sont bel et bien déroulées jusqu’à la fin du temps règlementaire, mais les résultats des tests n’ont été dévoilés qu’après les matches.

L’unique finale qui s’est tenue sans incident a été celle des plus petits. Le trophée des U13G est revenu à l’école primaire publique Belinta (Boeny) qui a disposé du CEG Saint-Augustin (Fitovinany). Ce sommet national scolaire, organisé par la Fédération en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et celui de la Jeunesse et des sports, dans le cadre de l’African schools program de la CAF, a servi de détection des joueurs et joueuses qui formeront les équipes nationales en vue des championnats scolaires

Panafricains

«Techniquement, je n’étais pas impressionné au début. Ils n’ont pas encore l’habitude de jouer à une telle compétition. Mais au fil des matches, j’ai constaté leur talent et leur potentiel. J’étais même surpris par le niveau de certains d’entre eux», confie Titi Rasoanaivo, détecteur des U15G.

Les heureux élus Meilleurs joueurs du championnat sont Lucas Ranaivoarisoa du CEG Ampahimanga chez les U15G, Jeanne Randrianirina du CEG d’Antanamalandy (Boeny) chez les U15F et Fanomezantsoa du CEG de Saint-Augustin (Fitovinany) chez les U13G. Les trophées des Meilleurs buteurs ont été attribués à Jeannot Fanampindrainy de Jolis Citadins chez les U15G, Fitiavantsoa Rasolonomenjanahary du CEG de Fandriana chez les U15F et Fanomezana du Saint-Augustin chez les U13G. Le championnat scolaire de la zone Cosafa devrait se tenir en décembre.