EXPROPRIATION – Le projet Fly-over sans blocage

Le projet de construction du Fly-over pourra démarrer sans blocage. Il ne suscite pas de contestation de la part des personnes concernées par les travaux. « Les propriétaires des maisons à exproprier n’ont pas remis en cause l’éventuelle démolition de leurs maisons, dans le cadre de la réalisation de ce projet. Ils ont juste demandé à ce qu’on leur offre un terrain à bâtir, près d’une voie publique, pour réaliser leur projet de commerce », indique Rado Ramparaoelina, maire de la commune rurale d’Ampitatafika, l’une des communes traversées par cette infrastructure routière, hier. Il n’y aurait pas eu, non plus, de signes ou de mouvements de contestation des habitants concernés par l’expropriation, dans la Commune rurale d’Anosizato-Andrefana, où des maisons seront, également, démolies. Les propriétaires des terrains et des maisons à exproprier seront tous indemnisés.

Ce Fly-over ou échangeur sera l’intersection de la route nationale n°1 et de la nationale n°58A. Selon les détails du ministre des Travaux publics, le colonel Ndriamihaja Livah Andrianatrehina, le projet consiste en la construction d’un Fly-over d’une longueur 183 m, de quatre rampes d’échangeur d’une longueur de 300 m, de quatre bretelles d’une longueur de 545 m, de deux ponts sur le fleuve d’Ikopa, mesurant 88 m, chacun, de l’aménagement de la RN1 en quatre voies, et de la réhabilitation de la RN 58A, d’une distance de 8,5 km, en deux voies.

L’accord de financement du projet, d’un montant de 31 millions de dollars avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) a été signé au mois de septembre. Les travaux ont commencé au début de cette année, avec des études techniques. Ils ont duré dix mois. La prochaine étape est l’identification de l’entreprise qui réalisera ce projet.