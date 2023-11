Le président de la Ceni a assuré la préparation complète pour l’élection présidentielle du 16 novembre, mettant en avant la finalisation de la liste électorale, le tirage des numéros des candidats et la distribution des documents de vote. Il a affirmé l’indépendance de la Ceni vis-à-vis de l’exécutif, limitant leurs échanges au budget. De plus, il a exhorté les fonctionnaires et enseignants à maintenir leur neutralité, rejetant les accusations de partialité envers les candidats.