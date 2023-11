DAMES – Ravaka arrache le titre national

Elle vient d’écrire une nouvelle page dans sa carrière sportive. Lors de la grande finale du championnat de Madagascar de la catégorie junior filles U18, sur le terrain du Club olympique de Tananarive (COT) à Ilafy, hier, Ravaka Ramanantoanina s’est imposée en deux sets (7/6 (3) 6/3) devant Elisoa Andriantefihasina, dans un match très disputé et riche en rebondissements.

Par cette victoire, Ravaka Ramanantonina devient championne de Madagascar pour la seconde fois, après son titre dans la catégorie U16. Devenue de plus en plus forte et constante en performance, elle est connue pour être une adversaire coriace pour ses paires. Arrivant toujours à se hisser sur le dernier carré de chaque tournoi auquel elle a participé, la finale d’hier, a montré que Ravaka Ramanantoanina a bien progressé. Le score ne dit pas tout de la bataille à laquelle ont livré les deux jeunes filles, il a montré la force mentale de la nouvelle championne de Madagascar.

Mal embarquée et menée 0/2, Ravaka Ramanantoanina avec un moral frappé par le handicap de la défaite de mercredi, a eu du mal à revenir dans la partie. Encouragée par son clan, elle a réussi à recoller à 3 partout.

Elisoa Andriantefihasina a haussé le niveau de son jeu et elle a viré de nouveau en tête pour mener 5/3. Puisant dans toutes ses forces, Ravaka Ramanantoanina est revenue de loin pour recoller à 6 partout. Les deux adversaires se sont engagées dans le tie-break qui a tourné à l’avantage de Ravaka qui a gagné le premier set par 7/6(3).

Ce que les résultats ont montré reflètent parfaitement la capacité de la nouvelle championne de Madagascar à faire le plus souvent, si ce n’est constamment, le bon choix, y compris dans les moments les plus tendus. Et pour cela, elle est unique.