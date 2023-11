COMMERCE INTERNATIONAL – Vers la reconduction de l’AGOA

Le 20ème forum de l’African Growth and Opportunity Act (Agoa) prendra fin à Johannesburg ce jour. La reconduction de cet accord était au centre des discussions.

Le 20e forum de l’African Growth and Opportunity Act (Agoa), la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, se clôturera à Johannesburg en Afrique du Sud, ce jour. Les délégations en provenance des États-Unis et des trente-cinq pays bénéficiaires sont réunis sur place, pour trois jours de discussions, notamment sur l’extension de l’accord au-delà de 2025. La délégation malgache, dirigée par le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy, est à pied d’œuvre pour rencontrer les hauts dignitaires américains dans le cadre des termes de cet accord. En outre, il est également question d’une rétrospective sur les apports de cette loi aux commerces bilatéraux de chaque pays bénéficiaire vis-à-vis des États-Unis.

Après l’Afrique du Sud, premier pays africain à générer le plus d’avantages de cet accord, et le Nigéria en deuxième place, d’autres pays comme le Lesotho, Maurice et Madagascar ont également augmenté massivement leurs exportations vers les États-Unis dans le cadre de l’Agoa. Selon les analyses de l’experte sud-africaine des affaires commerciales, Sophie Mokoena, ces pays tirent pleinement profit de l’accord commercial, se positionnant favorablement dans son exploitation. En d’autres termes, ils bénéficient davantage que les autres parmi les trente-cinq pays africains bénéficiaires. Elle l’explique par les bons cadres de traitement des exportations dans ces pays, ainsi que les défis qu’ils ont relevés pour répondre aux normes exigées par le marché américain.

Renouvellement

Dans tous les cas, tout le monde plébiscite l’extension de l’accord au-delà de 2025, dont en premier lieu le président américain Joe Biden. Dans sa déclaration, il exprime son plein soutien au renouvellement de l’accord, soulignant l’importance cruciale de moderniser cette loi pour les opportunités économiques à venir. « Je m’engage à travailler rapidement avec le Congrès et nos partenaires africains pour renouveler cette loi au-delà de 2025, afin de renforcer les relations commerciales entre nos pays, de promouvoir l’intégration régionale et de réaliser le potentiel économique immense de l’Afrique dans notre intérêt mutuel. À bien des égards, l’Afrique représente l’avenir, et donc lorsque l’Afrique réussit, le monde entier réussit», a soutenu Joe Biden.