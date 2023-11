ANTSIRANANA – La Secren remonte la pente

Avec la sortie de la huitième promotion du CFTPS, la Secren accueille en son sein de nouveaux talents pour promouvoir ses activités. Ces dernières reprennent peu à peu après des années difficiles.

L’année 2023 s’est bien terminée pour le Centre de Formation Technique et Professionnelle ou CFTPS en particulier et pour la société Secren S.A en général. Malgré les difficultés financières actuelles de la société, elle n’a pas abandonné mais a accompli avec succès son devoir envers les élèves formés au sein de son centre.

La journée d’hier (vendredi) a été, donc, un tournant pour l’histoire de l’école car cette date a été choisie pour procéder à la cérémonie de sortie officielle de la huitième promotion MEVA ou

« Mendriky Salakady Vognono amin’ny Asan-tagnana», en dialecte local. Cette cérémonie, notamment couronnée de remise de diplôme, représente un moment infiniment joyeux, qui clôture les deux années d’efforts et de sacrifices de ces dix-huit élèves dont trois filles, devenus « Ouvriers spécialisés» ou « Ouvriers qualifiés et certifiés polyvalents ».

Elle a vu la présence des personnalités politico-administratives de la région conduites par le vice-président de l’Assemblée nationale Jocelyne Rahelihanta.

Futurs collaborateurs

Mention particulière pour l’assistance des partenaires dont le directeur de la Bank of Africa Place Kabary, Iandrianaly Ravaliarison qui n’est autre que le parrain de la promotion.

Pour certains, l’événement marque une étape importante dans la poursuite des études, mais pour la plupart d’entre eux, c’est le point de départ de leur vie active.

Selon le nouveau directeur du centre, Mamory Elie Rabeson, le CFTPS se distingue des autres établissements par son intégration à la Secren et par les spécialités existantes. Agréé par l’État malgache, il a notamment pour mission de préparer les futurs collaborateurs de l’entreprise. Aujourd’hui, en poursuivant la mise en œuvre de la politique des ressources humaines de l’entreprise et du plan de redressement 2015-2030, ces nouveaux promus répondant aux exigences de la société seront immédiatement embauchés au sein du personnel de la société.