ANTANANARIVO – Risques d’affrontements en centre ville

Prise de la Place du 13 mai d’un côté, un grand carnaval de l’autre. L’ambiance au centre-ville risque d’être électrique avec les deux événements des deux parties belligérants en ce qui concerne le processus électoral. Effectivement, le collectif des candidats s’apprête à prendre la Place du 13 mai et ce depuis une semaine.

Les dernières marches pacifiques ont été axées sur l’incitation des partisans et de la population en général à venir grossir le rang des manifestants pour essayer de repousser encore une fois la date du premier tour du scrutin présidentiel. Andry Rajoelina, le candidat numéro trois, de l’autre côté, organise un grand carnaval dans les rues d’Antananarivo aujourd’hui.

Avec les partisans du collectif qui sont gonflés à bloc par les discours des candidats et les adeptes Oranges, les risques d’affrontements sont élevés pour ce jour. Et le plus grave, c’est que les risques s’orientent surtout sur 3des affrontements entre civils.