Vaccin Sinopharm – Deux sites de vaccination opérationnels

Les sites de vaccination du CHUJRB Befelatanana et du CHUJRA Ampefiloha vont être disponibles pour le vaccin Sinopharm à partir de ce jour. Les personnes entre 18 à 60 ans seront les premières bénéficiaires du vaccin. Mis à part les bénéficiaires spécifiques, les personnels de santé qui n’ont pas reçu la première dose du vaccin Covishield seront priorisés pour cette vaccination.

« Actuellement, on a deux types de vaccins. Le vaccin sinopharm sera disponible à partir de demain (ndlr : ce jour). Les femmes enceintes, les personnes à risque ou qui ont des maladies chroniques ne pourront pas recevoir la dose de vaccin sinopharm », souligne le Docteur Lalie Raharima­monjy, directeur régional de la Santé publique de la région Analamanga. Pour les huit districts sanitaires de la région Analamanga, la vaccination débutera dans les centres de santé de base à partir du 5 novembre.

Des formations seront délivrées aux personnels de santé par rapport à ce vaccin.

Efficacité

En termes d’efficacité, une étude menée par l’OMS et publiée sur son site en date du 2 septembre 2021 indique qu’un vaste essai multi-pays de phase 3 a montré que deux doses administrées à un intervalle de 21 jours ont une efficacité de 79% contre l’infection au SARS-CoV-2 symptomatique de 14 jours ou plus après la première dose.

Dans cette étude, l a SAGE recommande actuellement l’utilisation de ce vaccin conformément à la feuille de route de l’OMS pour l’établissement des priorités et surtout par rapport aux nouveaux variants du SARSCoV-2. Près de 90 000 personnes ont bénéficié du vaccin Jansen dans tout le pays. Et la vaccination continue. Alors que deux cent quatre vingt-sept mille six cent treize personnes étaient prévues.