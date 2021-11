Mesures anti-inflation – La Banque centrale resserre les taux

Dans le cadre de la revue trimestrielle de la politique monétaire, le Comité monétaire de Banky Foiben’i Madagasikara (BFM), a décidé le 2 novembre de resserrer le corridor des taux d’intérêt:

– en relevant le taux des facilités de dépôt à 3,80 % ;

– en maintenant le taux des facilités de prêt marginal à 7,20 %. de fixer un coefficient unique des réserves obligatoires de 13,00 %.

« Actuellement, nous observons une tension inflationniste tant au niveau national qu’à l’échelle internationale. Dans un contexte marqué par une reprise économique soumise à de multiples contraintes et incertitudes, BFM s’efforce d’instaurer les conditions assurant à la fois la stabilité monétaire et la croissance. Le resserrement du corridor des taux d’intérêt constitue une étape importante de la réforme du cadre opérationnel de la politique monétaire de BFM. Il permettra de mieux stabiliser les taux d’intérêt à court terme sur le marché monétaire. Toutefois, pour favoriser davantage les activités de crédit des banques, il a été décidé le maintien du niveau du taux des facilités de prêt marginal et l’application d’un coefficient unique de réserves obligatoires » souligne la Banque centrale de Madagascar dans ses analyses périodiques.