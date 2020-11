Région Diana – Treize communes dotées de SACs

La coopération allemande Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit GmbH, poursuit son appui pour la promotion de l’outil de planification SAC.

ETANT un nouveau do­cument de planification, le document SAC appelé Schéma d’Aménagement communal (SAC) a été créé en rapport avec le projet de la réforme du code de l’urba­nisme. D’une durée de quinze ans, le SAC vise à renforcer la capacité des communes dans la gestion de leur terri­toire et à satisfaire au même titre les besoins relatifs au développement et à la préser­vation de l’environnement.

+Pour la région DIANA, outre les trois communes bénéficiaires du projet en 2017, treize communes rurales de la région DIANA sont encore actuellement dotées de cet outil dont huit sont élaborés dans le cadre du Programme de Renforcement des Conditions et Capacités d’Adaptation durable au Changement Climatique (PRCCC) cofinancé par l’Union Européenne. A noter que ces communes sont à fort enjeu climatique de la région DIANA et le projet a eu pour objectif de ren­forcer leurs capacités d’adaptation au changement climatique et à gérer durablement leurs ressources naturelles. En fait, après avoir franchi les différentes étapes du processus d’élaboration, les treize SACs ont tous obtenu l’approbation finale du ministère en charge de l’aménagement du territoire.

La remise officielle des documents et arrêtés ministé­riels de validation de ces treize SACs s’est déroulée dans la salle de réunion de l’Hôtel de le Poste en présence des autorités régiona­les conduite par le Gouver­neur Daodo Arona Marisiky, le chef d’antenne GIZ/PAGE DIANA et des représentants du Ministère de l’aménagement et des travaux publics ainsi que les maires des communes bénéficiaires.

Après la lecture du décret N° 5355 /2020 portant la validation de ces treize schémas, la cérémonie a également été marquée par la signature de la charte de responsabilité par le Gouver­neur , les maires bénéfici­aires et les services techniques déconcentrés régionaux.

« Le SAC est l’outil administratif entre les mains des communes rurales en parti­culier, pour qu’elles décident de coordonner la gestion de leurs territoires respectifs et leurs ressources. La validation de ces outils correspond bien aux “velirano” n°10,11, 12 du Président de la Republique Andry Rajoelina» a indiqué Lucien Rakotondrapanana, directeur de la planification territorial du Ministère de l’aménagement du territoire. Ainsi, certaines communes ont déjà mis en œuvre leurs SAC durant la phase1 de PAGE à travers le Plan Communal de Déve­loppe­ment et les actions d’adapta­tion au changement clima­tique comme les projets de reboisement, d’infrastructures hydroagricoles, d’adduction d’eau potable …

Dans l’op tique de la continuité des actions entreprises, la GIZ a mis en place un nouveau programme PAGE-2, lancé depuis le mois de juillet 2020, dont le focus est axé davantage sur la mise en œuvre de ces documents à travers des activités en lien direct ou indirect avec le développement des chaines de valeur appuyées par le programme.