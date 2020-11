Réconciliation nationale – Le dinike fait appel au FFKM

Madagascar est dans une phase de processus inachevé en matière de la réconciliation nationale. C’est la plateforme dinike ou Dina Iombonan-Kevitra qui l’a rappelé vendredi lors de sa rencontre à la presse à Tsiazotafo. Pour la suite de la démarche, « il faut s’en remettre au Conseil des églises chrétiennes de Madagascar », selon la déclaration de la plateforme.

Deux principes ont été soulevés par Serge Zafima­hova, président national de dinike, afin de parvenir à une société harmonieuse. La réconciliation nationale et la refondation de la Républi­que et de la Nation devraient être instaurées en même temps sous l’égide du FFKM.

L’intervention des chefs d’églises avaient été plusieurs fois sollicitée pour résoudre les crises successives à Madagascar. depuis le mouvement populaire dans les années 90, puis l’explosion de la crise politique de 2002 et 2009, le recours au conseil des Églises a marqué les phases de la sortie de crise. Mais dans ces événements, des lacunes ont été observées dans la démarche à l’époque. La faiblesse des actions du FFKM a été soulignée par la plateforme dinike dans sa déclaration. Cependant, estime-t-elle, « le Conseil des églises s’avère le seul qui puisse avoir la confiance de la population et garantir l’unité dans la diversité ».

Retour en force

Dinike regroupe quatorze partis politiques. Parmi lesquels figurent l’Aroriaka, l’Antoko Politika Madio, la plateforme politique Komba, le Parti social démocrate, l’Humaniste et écologique de Madagascar. des organisations de la Société civile ont également rejoint la plateforme dinike. Le Club de développement et éthique, Mamiko ny Taniko, l’Asso­ciation des jeunes convertis musulmans de Madagascar partagent la même vision que le dinike. La plateforme revient en force après sa participation aux élections législatives en 2019.

La conception d’une structure adéquate aux besoins de la Nation a également été mise en exergue durant l’intervention du dinike. La plateforme regroupant quatorze partis politiques et onze organisations de la Société civile a partagé sa vision de la voie possible pour instaurer la réconciliation nationale et la refondation de la République et de la Nation. La communication à la base afin d’élaborer un modèle de gouvernance adapté à la structure de la société existante est suggérée. Instaurer un système respectueux des règles démocratiques devrait être priorisé également, selon la plateforme dinike. d’autres têtes connues sur le plan politique forment les membres du bureau du dinike. Constant Ravelo­son, ancien partisan du Tiako i Madagasikara et meneur du mouvement à la place de Magro de Behoririka a grossi les rangs des leaders de la plateforme. En outre, Virapin R am amonjiso a, ancien député et Consul général de Madagascar à La Réunion fait également partie des membres.