Projets structurants – Le développement local se concrétise à Vohipeno

Grâce à une partie du budget du gouvernorat de la région Vatovavy Fitovi­nany, la réhabilitation d’un tronçon de route villageoise, la construction d’un nouvel établissement du lycée ainsi que l’électrification du village par l’énergie solaire ont été réalisées à Vatomasina, district de Vohipeno. Ces infrastructures répondant aux attentes de la population locale ont été inaugurées, samedi.

La vision du gouvernement de doter à la région des projets structurants pour la population se concrétise ainsi à Vohipeno. Dans le domaine de l’éducation, le problème de l’insuffisance de salles de classe est résolu. Et le village de Vatomasina et ses environs ont désormais accès à l’électricité via l’énergie renouvelable.