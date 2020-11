Madame, parlez!

Appel du cœur à l’endroit la Première Dame de Mada­gascar Madame, de mère à mère, je vous exhorte. De mère d’une petite fille à une mère d’une petite fille, je vous exhorte encore plus. Une petite fille de sept ans est morte suite à des viols incestueux répétés. Elle a été violée depuis ses quatre ans. Un autre criminel a violé sa propre fille qui s’est retrouvée enceinte et l’a contraint à avorter. Un grand-père et un père ont violé leur propre enfant depuis l’âge de six ans jusqu’à son adolescence. Un jeune garçon vient de mourir suite à des complications de viols.

Madame, la liste de « cas » est longue et horrifiante. Très malheureusement, ce n’est qu’une infime partie de l’iceberg que l’on aperçoit. Derrière chaque cas un enfant, une fillette, une adolescente, est ruiné et détruit sur l’autel du viol, de l’inceste, de la violence sexuelle et du mutisme collectif. Depuis quelques mois, ces « faits » devenus divers défrayent les chroniques des médias et des réseaux sociaux.

Madame, d’innombrables enfants deviennent mères malgré elles car les familles préfèrent arranger les choses à « l’amiable ». Comme si un crime pouvait être amical et que ces enfants soient simplement des marchandises de troc qu’on abuse en silence. Des mères comme vous et moi choisissent le silence. Que dis-je? Elles choisissent d’être des complices de crime car c’est ce qui définit le plus justement cet acte aussi barbare que le viol. Les familles de ces enfants préfèrent garder intact leur « voninahitra », leur « fihavanana », leur portefeuille, au lieu de rendre justice à leur enfant.

Votre silence m’attriste Madame. Nous avons besoin de vous entendre. Vous: « mère de la Nation » et désignée par ces grandes organisations onusien­nes et internationale comme championne de la lutte contre les violences perpétrées contre les fille et femmes. Voyez vous, Madame, nous n’avons vu aucune réaction venant d’en haut. Comme si ce qui se passe n’est point grave pour qu’un député, un ministre, un respon­sable étatique se lève et parle.

Le temps est venu d’adopter des mesures draconiennes contre les violeurs, les familles qui ne portent pas plainte et qui préfèrent se taire et faire taire les victimes. Madame, nous avons besoin de vous voir au chevet de notre société en plein tumulte, blessée par autant de violences sur nos enfants, nos filles, nos femmes.

Un appel du cœur. Puisse-t-il arriver jusqu’à vous.