Etudes supérieures – L’INSCAE innove, le septième art au service du management

Une trouvaille des plus intéressantes par les professeurs de l’INSCAE. Associer les subtilités du cinéma pour faire comprendre les cours de management. Une expérience aux résultats déjà prometteurs.

Cinématographie et Compétences Managériales

Considérée comme un art, la cinémato­graphie produit un sens sur trois aspects selon Roland Barthes : le sens informatif, le sens de la signification et le sens de l’esthétique.

En effet, ces trois sens définis par Rolland Barthes contribuent véritablement à la compréhension fondamentale du Septième Art car, un Film c’est toujours et avant tout une Image mouvement qui est animée par des interprètes, le tout dans un environnement de décors bien définis avec pour aboutissement un ressenti de divertissement qui, dans les meilleurs des cas est, catalyseur de réflexion. Sous un autre angle, le Cinéma est l’incarnation parfaite du beau et du bon car rien ne vaut une image pour démontrer un « sujet » dans son meilleur aspect. On dit souvent qu’un film est porteur de message, et c’est totalement vrai car en plus d’aiguiser la réflexion, le Cinéma incite aussi à l’action. Qui d’entre nous n’a pas eu envie de devenir médecin en voyant les films et séries médicales. Tout comme ceux et celles qui se sont engagés vers des carrières militaires après avoir été touchés par l’héroïsme et la force des héros de guerre et enquêteurs experts bien illustrés à l’écran. Tout cela renforce le fait que Oui, le cinéma est un acteur du changement car il s’inspire du réel et ce, à toutes les périodes, comme nous le savons tous, un Film peut ressusciter le passé, nous aider à faire comprendre le présent et nous préparer à accueillir voire à affronter le futur.

Le monde bouge et le Cinéma avec, toujours intemporel, jamais usé car il s’adapte au changement et à l’évolution, un film se montre tout d’abord directif, puis persuasif grâce au décors, au dialogues, aux scènes frappantes etc, il devient participatif car oui, même n’étant pas l’interprète nous nous mettons naturellement en empathie avec les personnages au fil de l’histoire, pour enfin aboutir à un ressenti de délégation où cette fois, chacun peut enfin comprendre et imaginer la suite et la finalité de l’histoire.

Preuve en est que le Cinéma possède les mêmes principes que le Management car ce que nous venons de citer ressemble trait pour trait au management situationnel de Hersey et de Blanchard. Et ce n’est pas tout car, qui dit Management dit marché et industrie, et le Cinéma possède un marché et une industrie, qui sont très économiquement rentables, productifs et pourvoyeurs d’emplois sous plusieurs formes. Nul n’est censé ignorer que Hollywood engendre plus d’argent qu’un Etat sous développé et que le budget d’un blockbuster est tout à fait capable de faire vivre une société pendant au moins une année. Pour en finir, le constat est simple, il n’est nullement nécessaire de souligner les liens entre Cinéma et Management car tous les deux sont des secteurs engendrant le Business à très haute échelle. Faire du Cinéma c’est intégrer le plus grand des business culturel, et faire du management c’est mettre en œuvre le plus grand des business fonctionnel. Si tous ces démonstratifs ne suffisent pas à convaincre, fort heureusement plusieurs films ont donné raison à ces faits, à citer Le loup de wall street de Martin Scorsese, The Social network de David Fincher et Jobs de Danny Boyle etc … Cinéma et Management, un lien indiscutable au même titre que Terre et Mer.

Quelques réalités du secteur

A Madagascar, nous sommes tous conscients du fait que le Cinéma est un secteur très apprécié. En effet, plusieurs ménages locaux consomment des films les weekends et même les jours ouvrables. Nous sommes dans un Pays de cinéphiles où l’image a toujours été très présente. Dans cet engouement, on peut en tirer le constat suivant, le Cinéma est très consommé à Madagascar sous condition qu’il soit importé. En d’autres termes, les œuvres locales ne sont pas consommées par rapport aux œuvres étrangères. A préciser que sous un angle réaliste, il est important de rester sur un débat de consommation et non d’appréciation, qui est un autre débat. Dans cette approche introductive, le bilan de beaucoup de gens se focalise sur un point de vue, à savoir, le Cinéma local ne possède pas de futur prospère. Un point de vue très partagé et très ressenti par beaucoup d’ailleurs.

Toutefois, il est important de souligner que l’analyse d’un secteur ne se mesure pas à un contexte précis ponctuel mais sur le long terme. Ce qui est encore complexe quand il s’agit de Culture, surtout lorsqu’il s’agit encore plus du Cinéma. L’histoire du Cinéma nous a prouvé que depuis son existence, son « implantation » au sein d’un Pays n’a jamais été simple et rapide. Plusieurs Pays ayant aujourd’hui un Cinéma avancé, notamment en Afrique et en Asie ont tous débuté avec des difficultés qui se traduisent par le manque de structures, d’infrastructures et de capitaux, surtout financier. A Madagascar, notre Cinéma est face à de nombreux obstacles, et actuellement l’épidémie du covid-19 a mis plusieurs secteurs à l’arrêt, et le Cinéma n’est pas en reste. Toutefois, dans cette situation négative causée par ce virus, nombreux sont ceux qui constatent un problème, d’un point de vue réaliste, on peut au niveau du secteur du Cinéma uniquement. On peut considérer le contexte actuel comme une opportunité de se relancer. Il est clair que chacun est impatient de voir un jour, enfin, une œuvre locale intégrer le même circuit que les grands succès étrangers. Ou qu’un Acteur local partage l’affiche avec des grands noms du Cinéma.

Sans aucune hésitation, nous pouvons affirmer que cela va arriver et cela arrivera. Le plutôt possible on l’espère tous.

Notre Culture nous a inculqué l’optimisme et le réalisme, mais elle nous a aussi appris la valeur du travail qui aboutit toujours à un résultat positif. Le Cinéma malagasy n’est pas un secteur arriéré, mais il ne tient qu’à nous de le valoriser comme il se doit car c’est un secteur porteur d’opportunités multiples. Contrairement aux autres Pays, nous sommes submergés d’histoires, de contes, de légendes etc … Et le plus important de tous, notre capital humain est riche, car nous sommes un réservoir de talents dont la majeure partie de la population est jeune et … cinéphile ! Beaucoup de Cinéastes étrangers rêvent de paysages et forets naturels. Plusieurs films à succès ont souvent cité notre Pays dans leurs répliques. Dans tout cet acharnement, certes encore minime mais encourageant, une question se pose : Où en est-on face à tout cela ? Une réponse peut faire essai d’émergence, saisissons le Cinéma et faisons de cet Art un fer de lance du Développement. N’ayons pas peur de le faire car beaucoup d’autres l’ont déjà fait avant nous. Il n’est pas nécessaire de jeter la faute à qui que ce soit, il ne tient qu’à nous de valoriser et de contribuer au développement de notre Cinéma, pour que Mollywood puisse voir le jour prochainement. Il est temps de le faire et c’est à nous de la faire. Car si ce n’est pas maintenant alors quand ? Et si ce n’est pas nous, alors qui ? Alefa Cinéma Malagasy !

Le cabinet Profiler

Etant à ce jour, le seul Cabinet d’Expertise Cinéma­tographique à Madagascar, Profiler a pu gagner la confiance des Professionnels du Cinéma, de l’Audiovisuel de par ses réalisations innovantes, mais, aussi de la part des Professionnels de l’Entrepreneuriat de par ses interventions dans les domaines du Leadership et du Management. La mission du Cabinet Profiler est d’accompagner les individus et les entreprises dans leurs projets en leur apportant une stratégie d’image inno­vante afin de les aider à promouvoir et développer leurs activités, mais aussi, à augmenter leurs chiffres d’affaires, également, développer les performances stratégiques de leurs collaborateurs selon leurs besoins et objectifs, et aussi à réaliser des supports de contenus en adéquations avec leurs visions. Ainsi, depuis sa création en 2017, le Cabinet Profiler a dirigé plus de 1000 personnes issues de plus de 50 entreprises, organismes publics et privés, qui ont pu bénéficier de plus de 500 heures de travaux de consultances et de formations. Sur le plan technique, plusieurs entités sont également fait appel au Cabinet Profiler dans la conduite et la réalisation de leurs projets (films, corporate, création de plates-formes …), la couverture d’évènements et la finalisation de leurs œuvres, allant de la préparation (casting, aide à l ’écriture, repérages …)à la production (tournage …) et à l ’exploitation (avant-première, projection en salle …).Ces expériences variées dotées d’une approche innovante et stratégique lui ont permis de se positionner actuellement comme le Cabinet leader dans l ’Expertise Cinématographique.

Le Secrétaire Général du cabinet Profiler

Réalisateur, Historien du Cinéma, Consultant en Audiovisuel, Expert en Stratégies d’Images et Coach Formateur en Développement de compétences et Conduite de changements.

Actuellement, Secrétaire Général fondateur du Cabinet Profiler, le premier Cabinet d’Expertise Cinématographique à Madagascar, Lova RANDRIAMBOLOLONIRINA a débuté sa carrière en tant qu’Acteur avant de se tourner vers la réalisation en 2008 où il a suivi deux années de formation en Réalisation et Production cinématographique, puis en 2010, son Diplôme en poche, il obtient également sa Maitrise en Histoire dont le thème de recherche se focalisera sur le Cinéma Malagasy, un travail de recherche qui fera de lui le premier malagasy Historien du Cinéma. Son parcours se poursuit alors en Asie où il étudiera le Cinéma pour obtenir un Master professionnel en Réalisation cinématographique à la fameuse Beijing International College of Arts, puis un Master en Audiovisuel au « Professionnal Audiovisuel Center » de Hong Kong. Diplômé également en Entrepreneuriat de « l’University de Bloemfontein d’Afrique du Sud », il intégrera aussi l’Université de Séoul en 2017 pour suivre une formation en Culture et Développement Durable où il a pu connaitre et comprendre la force et les vertus de la culture coréenne. Sortant de la onzième promotion la « Youth Leadership Training Program (Yltp) », sa carrière est jalonnée de cursus très varié mais toujours dans la même optique, l’expertise au service du bien et du juste.

PALMARES :

– Prix du Meilleur Réalisateur au Festival du Triagnle (France) en 2009

– Mention spéciale du Jury au Netmovie de Maurice (2010)

– Prix du Meilleur Réalisateur étranger à la Chinese Movie Festival (2012)

Place des films en sciences de gestion

Les films peuvent être utiles en Sciences de Gestion et ce en plusieurs points : être des matériaux pour la recherche, être des outils de gestion et être des matériaux pour l’enseignement. A titre d’exemple, il y a l’article de 2019 intitulé « Science-fiction et prospective stratégique : un détour créatif ? », où les auteurs, Anne-Laure Saives, Édouard Le Maréchal, and Gaëlle Brayer, nous inter­pellent sur les potentiels que peuvent représenter une œuvre de science-fiction dans une analyse prospective : élargir et enrichir l’aptitude d’une organisation à se projeter en stimulant l’imaginaire des managers. Un deuxième exemple peut être cité : dans le cadre de sa recherche sur « L’expertcomptable dans la culture populaire : une image ambiguë », Sébastien Rocher, utilise les films au titre de matériaux empiriques pour illustrer l’image que la culture popu­laire se fait de l’expert-comptable et de son travail. Enfin, en termes d’enseignement des théories des organisations, le film de Charlie Chaplin « temps modernes », constitue une illustration parfaite des travaux sur l’Organisation Scientifique du Travail.

Le laboratoire BRAIN de l’INSCAE

La recherche est une activité indispensable pour cerner les conditions de développement économique et proposer aux opérateurs des logiques managériales et des outils de gestion adaptés.

Conscient de l’intérêt de ce type de réflexion pour faire évoluer la discipline, l’INSCAE a mis en place le Bureau de Recherche sur les Activités Innovatrices (BRAIN). Ce bureau organise des colloques internationaux, propose des séminaires de réflexion et encourage les enseignants-chercheurs à publier les résultats de leurs travaux à Madagascar et à l’étranger. L’Ecole doctorale est née et le BRAIN se trouve naturellement son laboratoire d’accueil. Depuis sa création :

– plus de 15 colloques internationaux sur divers thématiques en sciences de gestion ont été organisées,

– plus de dix docteurs ont été formés,

– dix doctorants sont en préparation de leurs thèses.

L’INSCAE joue la carte de l’excellence pédagogique et scientifique pour mieux contribuer au développement de Madagascar et de la région Sud-Ouest de l’Océan Indien.

L’image : Une valeur immatérielle et un levier de performance au sein des organisations

Valeur immatérielle de l’image

En management, l’image est la première vitrine à l’aide de laquelle on identifie une organisation et en l’occurrence ses produits et services. L’image aide les clients et les consommateurs à se faire une idée sur les forces et les faiblesses des produits et/ou des services offerts par une organisation et influence ainsi leur décision d’achat. Sans possibilité de chiffrage, l’image est un élément du capital productif mais à valeur immatérielle. Construire et/ou soigner son image constitue ainsi une pré­occupation majeure afin d’accompagner le développement interne et externe. L’image résulte de plusieurs éléments en interaction, les écrits théoriques sur le sujet sont nombreux.

Stratégie d’image et cinématographie

La stratégie d’image est une technique très utilisée dans la cinématographie. Ce n’est pas anodin si les supports cinématographiques sont, à plusieurs reprises, utilisés comme supports pédagogiques. En mana­gement, ils sont très utilisés et très efficaces pour illustrer des concepts dans les domaines de l’ingénierie relationnelle, du leadership, des finances et de l’orga­nisation.

La gestion de projet en cinématographie

Une gestion de projet se compose de différentes phases: d’abord un projet est initié, une équipe est constituée, la planification est faite, le projet est exécuté, qui a ses propres sous phases, pendant l’exécution, le projet est surveillé et contrôlé et finalement le projet est terminé ou livré au client. Aussi, chaque nouveau film est un nouveau projet et unique en soi. Tout comme les gestions de projet, la réalisation de films se compose de différentes étapes : Il commence par la proposition d’une idée et l’écriture du scénario, vient ensuite la phase d’audition et casting où les acteurs talentueux sont repérés et évalués pour une variété de rôles, puis vient la phase de pré-production lorsque la planification est faite, le budget est alloué et la logistique est prise en charge. Vers la fin vient la phase de post-production qui consiste à examiner les images sur un banc de montage et les monter pour créer le film entier. Dans cette étape, le son, la musique et les effets visuels sont intégrés dans le film. La dernière étape est la distribution lorsque le film est expédié pour être projeté dans les cinémas et les chaînes de télévision. Chaque film est un nouveau projet et unique en soi. La réalisation de films est un excellent exemple de gestion parce qu’elle a un début et une fin. Tout comme dans la gestion de projet, une idée est identifiée, une équipe est assemblée, elle collabore ensemble pour une période de temps défini, puis se dissout lorsque le film est projeté. Une fois que le tournage, le montage et la production du film sont terminés, une équipe opérationnelle, comme l’équipe de marketing et de communication, basée dans la maison de production, prend la relève pour promouvoir le film. C’es t exactement ce qui se passe dans la gestion des entreprises. De même, Les studios de production fonctionnent comme d’énormes entreprises avec de nombreux effectifs, une gestion centralisée, une division du travail des acteurs, des réalisateurs, des décorateurs, des opérateurs de caméras…. comme dans une grande usine. Les producteurs de films doivent avoir une bonne gestion, que soit au niveau financier, du temps, de l’espace, des ressources humaines et même le marketing après le tournage du film. Le cinéma est donc une gestion de projet et les studios de tournages fonctionnent comme des entreprises avec des effectifs, des gestions, des divisions du travail, des acteurs, des réalisateurs, des décorateurs, des caméramans.