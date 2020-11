Épidémie de coronavirus – Test de dépistage de moins en moins accessible

Suite à la fin de l’état d’urgence sanitaire, seuls les grands hôpitaux pourront réaliser les tests de dépistage du coronavirus.

Passer un test de dépistage de Covid-19 est de plus en plus difficile à Anta­nanarivo. Le centre de dépistage à Andohatapenaka est fermé depuis deux semaines. « Cette décision fait suite à la fin de l’état d’urgence sanitaire », indique une source auprès du ministère de la Santé publique, hier. Ce sont les grands hôpitaux qui réalisent, maintenant, les tests, à savoir, le centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA).

Mais on ne peut pas s’y présenter si on ne répond pas à certains critères. « Il faut présenter les symptômes de la maladie. Une prescription d’un médecin d’un centre de santé de base (CSB) est requise. Pour les personnes en contact avec les porteurs du virus de Covid-19, seules les vulnérables, à savoir, les personnes de plus de 65 ans, celles qui sont diabétiques, ont accès au test ».

Stratégie

Pour des scientifiques, cette stratégie présente un risque de propagation du virus assez élevé. « Normale­ment, un dépistage de masse, comme ce qui est effectué en France, est indispensable. Mais nous n’avons pas le moyen d e l e faire. Un test coûte 100 000 ariary », lance un chercheur.

Un porteur du virus non détecté ne se confinera pas et pourrait transmettre le virus aux personnes qui entreront en contact avec lui. « Si les mesures barrières sont respectées, le port de masque, la distanciation physique de un mètre, le lavage et la désinfection des mains fréquentes, cette maladie ne se répandra pas », affirment des médecins.

Le ministère de la Santé publique met l’accent sur la nécessité de l’application de ces gestes barrières et incite tout le monde à les respecter. « Elles sont efficaces », tentait de persuader le professeur Hanitrala Jean Louis Rakotovao, la semaine passée, pour sensibiliser la population à respecter les mesures barrières.