Approvisionnement en eau Androy – Le pipeline depuis Efaho comme solution pour Ambovombe

Le secrétaire général du ministère de l’Eau et de l’assainissement et l’hygiène a soutenu que le projet pour la rivière Efaho suffit à approvisionner près de 24 000 ha de la plaine d’Ambovombe. Cette solution a été mise en exergue par le responsable durant la remise officielle de bannières enroulables par le Fond d’Appui pour l’assainissement au niveau de ce ministère.

« Efaho sera l’une des solutions avancées pour résoudre le problème du manque d’eau sur l’Agriculture à Ambovombe Androy. Il est à noter qu’Efaho, en période d’étiage, a un débit de 50m3 par seconde. Ce qui est largement suffisant pour cette opération », soutient Simon Randriatsife­rana, secrétaire général du ministère de l’Eau, hygiène et assainissement. Une étude a été réalisée par rapport à ce schéma.

« Dans la première étape de l’étude, nous avons perçu que même 4m3 par seconde tirés d’Efaho n’auraient pas d’impact sur son débit global, même en période d’étiage. Nous pouvons tirer cette quantité d’eau », enchaîne-t-il. Une collaboration sera en fait effectuée par le MEAH et le ministère de l’Élevage, de l’agriculture et de la pêche dans cette optique. Une irrigation économique sera l’une des méthodes à adopter. « Une irrigation par aspersion ou goutte à goutte sera effectuée. Cette méthode, le ministère de l’Agriculture l’a étudiée et on espère avoir les résultats escomptés », conclut-il.