Agression sexuelle – L’oncle de Tifania sous mandat de dépôt

Le présumé violeur de Tifania s’est présenté devant les juges du Tribunal à Anosy, hier. Il est envoyé à Antanimora où il attendra son procès.

Santatriniaina Rakotondravelo, le père de Tifania, l’enfant violée, puis décédée à l’hôpital de Befelatànana, dimanche soir, se sent apaisé et rassuré. Le tribunal de première instance d’Antananarivo a placé sous mandat de dépôt à Antani­mora, le présumé violeur de sa fille de 7 ans, hier. Ses chefs d’inculpation: viol, attentat et homicide. Avant ce procès, l’inculpé aurait tenté de persuader ce chef de famille, de retirer sa plainte. « Il m’a proposé de faire un arrangement. J’ai refusé car j’ai perdu ma fille à cause de lui », indique-t-il, très anéanti par le décès de son enfant.

Ce n’est pas la première fois que ce jeune homme de 16 ans, qui n’est autre que l’oncle de Tifania, propose un tel arrangement. Il a été pris en flagrant délit en train de violer la fillette, il y a deux ans. L’affaire s’est résolue par un arrangement, à l’époque. « Comme nous avons un lien de parenté et habitons la même maison, nos parents nous ont conseillé de faire un arrangement à l’amiable », indique la mère de la victime, cousin du présumé auteur. C’est dans une case séparée par une bâche qu’ils vivent ensemble à Anosibe, pendant ces années d’agressions.

Coma

Apparemment, cet adolescent a continué à violer l’enfant. La mère suppose que « l’enfant ne supportait plus les agressions sexuelles infligées par le violeur, depuis sa santé se dégradait ». Tifania tombait dans le coma lorsqu’elle était admise au service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatànana (CHU JRB), plus d’une semaine avant son décès. Elle avait fait des crises convulsives. Son scanner montre une « masse tissulaire » sur son cerveau. Elle a souffert, également, d’infections vaginales. Son appareil génital a été détruit.

La fillette s’était plainte de maux de tête et de maux de ventre, depuis plus d’un mois. Ses parents l’avaient amené chez un tradipraticien, croyant qu’il s’agissait d’une sorcellerie. Les traitements proposés par le guérisseur n’ont pourtant pas amélioré l’état de santé de leur enfant. Au contraire, il se dégradait. Tifania ne se réveillait plus de son coma depuis son hospitalisation. Le présumé violeur attendra son procès à la maison centrale d’Antanimora.