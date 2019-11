Développement industriel – L’ONUDI appuie un premier programme pays

Pour la première fois, Madagascar bénéficie d’une aide de l’ONUDI. Un programme pays pour le développement industriel est, également, dans les plans.

Le tout premier programme pays de son histoire. C’est en ces mots que Andry Rajoelina, président de la République, a annoncé, à Abu Dhabi, la signature du tout premier accord entre Madagascar et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). La première depuis 1986, année où la Grande île a intégré cette entité.

Comme l’indique le chef de l’État, ce premier accord avec l’ONUDI porte sur la confection et la mise en œuvre d’un programme pays pour l’essor de l’industrie. Dans ce sens, l’octroi d’une enveloppe de trente-cinq millions de dollar par l’Organisation, a été accordée. Une somme qui devrait servir, entre autres, à financer la mise en place de petites usines sucrières à Mahajanga, et Tolagnaro, la construction de centrales hydrauliques dans les régions Bongolava et SAVA. Cette annonce, le locataire d’Iavoloha l’a fait dans son allocution en ouverture du 18e sommet de l’ONUDI, à Abu Dhabi. Un rendez-vous qui a pour thème, « L’industrie, de l’innovation pour transformer notre avenir ». Désigné comme orateur principal de l’événement, le président de la République a déclaré, s’agissant de Madagascar, que « l’industrialisation est au premier plan de nos préoccupations ».

Objectif émergence

L’industrialisation, selon les dires de Andry Rajoelina, « fait partie des stratégies qui permettront à Madagascar d’atteindre les objectifs de l’émergence et de rejoindre le rang des pays africains à forte croissance ». Le programme pays que Madagascar compte élaborer et mettre en œuvre pour son essor industriel couvre plusieurs domaines. L’accès à une énergie suffisante, durable et abordable pour soutenir le secteur industriel figure en première ligne.

Il y a, également, l’agribusiness et l’agro-industrie. « L’agriculture présente le fer de lance de notre développement », a affirmé le chef de l’État. Sur la lancée du programme Fihariana, le programme pays compte , également, réserver un volet à l’encouragement de l’entrepreneuriat et l’innovation, ainsi que la formation

professionnelle. Le renforcement des capacités commerciales de Madagascar, ainsi que le respect des systèmes de qualité sont, par ailleurs, dans les plans.

Pareillement, pour l’appui à la mise en place de zones industrielles spécifiques et la mise à niveau des industries existantes. Dans une optique de développement durable, la préservation de l’environnement n’est pas en reste. Le soutien de l’ONUDI est, du reste, aussi, sollicité dans la mobilisation des investisseurs et des ressources nécessaires afin de mettre la Grande île sur orbite de l’industrialisation.