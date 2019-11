Communales – Début de la conquête d’Antananarivo

La campagne électorale pour les élections communales et municipales, démarre demain. La conquête

d’Antananarivo sera, particulièrement, sous les feux des projecteurs.

QUE la joute commence.À une journée du coup d’envoi officiel de la campagne électorale pour les

élections communales et municipales, les candidats sont dans les « starting-blocks ».

Ils auront vingt jours pour convaincre les électeurs. La bataille pour la conquête de la magistrature d’Antananarivo, en particulier, devrait concentrer l’attention des observateurs.

La bataille pour conquérir la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), opposera cinq candidats.

Une conquête qui revêt deux enjeux. Le premier sera politique et le second, qui est le plus important, probablement, sera le relèvement de la ville des mille.

Sur le plan politique, le pouvoir qui aligne dans la bataille Naina Andriantsi­tohaina, ancien ministre des Affaires étrangères, aura à cœur d’installer son favori à la mairie d’Antananarivo.

Durant la présidentielle, ensuite, lors des législatives, les Oranges ont largement défait le parti « Tiako i Madagasikara » (TIM), dans la plupart des districts, sauf dans les six arrondissements d’Antananarivo, où ils ont été au coude-à-coude. Pour Andry Rajoelina, président de la République et ses partisans, parvenir à reconquérir la capitale sera une manière de mettre définitivement K.O, Marc Ravalomanana, ancien chef d’État et ses ouailles.

En face, le TIM qui est à la tête de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), depuis quatre ans, ne compte pas passer le fanion aisément à son principal rival politique. Pour garder la main sur la magistrature de la capitale, il mise sur Tahiry Ny Rina Randriamasinoro, ancien directeur administratif et ensuite, ancien secrétaire général de la CUA.

Second front

Le porte-étendard des Oranges et celui du TIM n’ont officialisé leur candidature qu’au dernier jour de la période de dépôt des dossiers de candidature. Pied au plancher, ils ont sillonné les quartiers de la capitale pour se faire connaître des électeurs, durant la précampagne. Les trois autres candidats comptent, pourtant, bousculer le duel entre les deux écuries que la présidentielle a érigé comme les deux premières forces politique dans l’arène.

S’alignant sous les couleurs de son parti « Antoko politika madio » (APM), le candidat Faniry Alban Rako­toarisoa, a été le premier à affirmer ses ambitions de briguer la magistrature d’Antananarivo. Lui et les membres de sa formation politique travaillent le terrain dans ce sens, depuis plusieurs mois.

Plus discrets, les candidats indépendants que sont Eliace Ralaiarimanana, et Ferno Harison, ancien représentant du président Rajoelina, à l’élection présidentielle, ambitionnent, également, de peser dans la bataille.

La bataille politique pour les élections du 27 novembre, à Antananarivo, se jouera, également, sur un second front, le conseil municipal. Une partie de l’opinion politique estime que redresser la capitale sera plus aisé pour un maire ayant les faveurs du pouvoir étatique.

Le premier magistrat de la capitale aura, toutefois, besoin d’une majorité suffisante au conseil municipal afin de faire passer ses initiatives de réformes.

L’élection du maire et celle des conseillers sont deux scrutins différents. Le numéro d’inscription des candidats maires et celui de leur liste de conseillers, sur les bulletins de vote sont, également, différents.

Une situation qui pourrait porter la confusion auprès des électeurs, mais qui pourrait, aussi, amener les électeurs à être plus regardant sur l’effectif de la liste à élire au conseil. Ce qui pourrait réserver quelques surprises et équilibrer la donne au sein de l’entité législative de la CUA.

En l’état actuel des choses pour Antananarivo, outre le volet politique, les électeurs désigneront lors des prochaines municipales celui qu’ils estimeront être à la hauteur du défi de redresser la ville. Le futur magistrat de la capitale aura à charge de redonner ses lettres de noblesse à la ville des mille. De trouver des solutions à l’anarchie et l’insalubrité qui y règne en maître, sans quoi, toute initiative de modernisation risque d’être vaine