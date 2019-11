Basketball – Africa League : GNBC intègre l’Élite 16

La GNBC s’est qualifiée pour la deuxième étape des éliminatoires de l’Africa League, après avoir terminé à la deuxième place du groupe F.

VICTORIEUSE du Cobra Sport (Sou­- d a n d u Sud), 86 à 63, hier au Palais des sports et de la culture à Maha­masina, la Gendarmerie Nationale Basketball Club a décroché son ticket pour l’Élite 16.

Le champion de Mada­gascar termine les éliminatoires du groupe F à la deu­xième place, derrière le Kenya Ports Authority (Kenya). Battue jeudi par le KPA justement, la GNBC a réussi à se reprendre devant le Beau Vallon, samedi. Sa rencontre d’hier contre le Cobra Sport était donc capitale dans la course à la qualification. Une rencontre à sens unique, maîtrisée de bout en bout par la formation malgache.

Dans le sillage de Mory et Fabrice, les gendarmes ont réussi une très bonne entame. Après cinq minutes, ils étaient déjà devant, 13 à 7, ce qui a obligé le coach sud-soudanais à prendre un premier temps mort, pour essayer de stopper l’hémorragie et aussi pour que ses joueurs reprennent leur souffle. Et ce, sachant que les éléments du Cobra Sport étaient encore très marqués physiquement par leur précédent duel avec les Kenyans du KPA. À la fin du premier quart-temps, la GNBC affichait une avance de deux paniers, 20 à 16.

Tir primé décisif

Le premier tournant est survenu peu de temps après le début de la première joute. Un tir primé de Mory a permis aux siens de porter l’écart à neuf longueurs (25-16). Quelques instants plus tard, c’était au tour d’Elly de réaliser une autre action décisive, sur un cross over suivi d’un floater gagnant, pour agrandir l’avan­ce à treize unités (35-22).

Le match était plié à ce moment-là et le gap a même continué d’augmenter : 45 à 31 à la mi-temps, 67 à 41 à l’issue du troisième quarttemps et 86 à 63 à la fin. «C’est une très belle victoire. Merci aux supporters pour leur soutien. On espère qu’on aura toujours autant de succès en Élite 16 », déclare Mory, à terme.

On connait désormais tous les clubs qualifiés pour cette deuxième étape des éliminatoires. Pour la division Ouest, citons l’AS Police (Mali), le GSP (Algérie), l’Abidjan BC (Côte d’Ivoire), le Nigelec BC (Niger), le FAP (Cameroun) et le Manga (Gabon). Du côté de la division Est, citons le Patriots BBC (Rwanda), le City Oilers (Ouganda), le Ferroviario Maputo (Mozambique), les Zambia Pacers (Zambie), le KPA (Kenya) et la GNBC (Madagascar).