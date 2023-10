TENNIS – Entrée réussie de Mirija Andriantefihasina

Dix pays se trouvent actuellement au COT d’Ilafy dans le cadre du circuit ITF junior J30 où 14 raquettes malgaches tenteront de se faire un nom pour une durée de quatre jours.

Madagas-car renoue pour la seconde fois avec le circuit ITF junior J30. Il se joue en deux étapes dont la première s’étale du 2 au 6 octobre et la seconde du 9 au 13 octobre au COT ou Club olympique de Tananarive, Ilafy à Antananarivo. Exempt du premier tour, le Malgache Mirija Andrian­tefihasina, tête de série numéro 2, a débuté son tournoi contre l’Indien Aaryavir Kothari. Il s’est imposé en deux manches 6/3 7/6(3) dans un match très disputé où le jeune Malgache a dû batailler dur pour sortir du piège tendu par l’Indien en seconde manche. Au premier set, Mirija Andriantefihasina, en pleine maîtrise dans son jeu a gagné sa première mise en jeu sans souci. Il a réussi son premier break à la première mise en jeu de son adversaire pour mener 2-0. À sa deuxième mise en jeu, le jeune Malgache a confirmé son break pour mener largement par 3-0, puis 3-1. Avec ses attaques qui font balader de gauche à droite son adversaire, Mirija Andriantefihasina continue d’étouffer l’Indien, Aaryavir Kothari pour mener 4-1, 4-2 puis 5-2. Dans un sursaut d’orgueil, l’Indien très fort au service a réussi à déstabiliser le jeune Malgache. Avec une tentative d’amortie ratée de Mirija Andriante­fihasina, Aaryavir Kothari est revenu à 5-3.

Raquette cassée

Dans son service pour boucler la première manche, la jeune raquette malgache n’a pas tremblé (15-0, 15-15, 30-15, 40-15) pour s’adjuger le premier set en 40 minutes. Au second set, menant de 2-0, Mirija Andriantefi­hasina a cru avoir fait l’essentiel. Avec sa deuxième mise en jeu, Aaryavir Kothari est revenu à 2-1 puis 3-1 pour le jeune malgache. La démonstration de force de Mirija Andriantefihasina a continué et il a mené 5-2. Avec l’intensité de chaque échange, Mirija Andriante­fihasina a servi pour le gain du match. Mais il a cassé sa raquette et a été obligé d’en changer. C’était le monde à l’envers pour le jeune Malgache qui a perdu deux jeux de suite et l’Indien est revenu à 5 jeux partout puis il est mené de 5-6 avant de revenir 6-6. Pour se départager, les deux joueurs sont entrés dans le jeu décisif de tie-break. C’est le jeune Malgache qui est sorti vainqueur (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3) pour se qualifier au tour suivant. « J’ai joué moins bien en second set à cause de ma raquette qui a été cassée. Je n’arrivais pas à contrer mon adversaire qui a bien servi. Heureusement après le changement de ma raquette, j’ai retrouvé mon jeu et la victoire est là et c’est l’essentiel », confie Mirija Andriantefihasina. Quant à Rija Rajaobelina, coach du jeune malgache Mirija, il a expliqué que « c’était un match très difficile pour Mirija. Il a été très solide à la première manche pour faire la différence. Au second set, il a mené 5-2 avec une balle de match en main. L’Indien a retrouvé son point fort au service mais Mirija a tenu mentalement et c’était son point fort », conclut-il.